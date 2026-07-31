Cardiología fetal del hospital Los Arcos del Mar Menor: guardianes de los corazones más pequeños y vulnerables

La consulta de Cardiografía Fetal del Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor evaluó a 43 pacientes embarazas de alto riesgo para detectar precozmente arritmias y cardiopatías fetales desde su puesta en marcha, el 1 de diciembre de 2025, hasta el pasado 1 de julio.

La creación de esta consulta en el hospital de referencia del Área 8 Mar Menor permite la indicación de una ecocardiografía fetal avanzada ante factores de riesgo maternos o hallazgos sospechosos, con lo que se consigue reducir la incertidumbre diagnóstica en las gestantes.

De las 43 pacientes atendidas hasta la fecha, 38 correspondían a actuaciones programadas y cinco urgentes. De todas ellas, cinco fueron derivadas al hospital Virgen de la Arrixaca por presentar patologías de alta complejidad, y el resto continuaron con su plan de nacimiento en Los Arcos.

Decenas de beneficiados al año

Se estima que, anualmente, entre 35 y 40 pacientes del Área 8 Mar Menor podrán beneficiarse de esta consulta específica, puesta en marcha a través de la Unidad de Cardiología Infantil del Servicio de Pediatría en estrecha coordinación con el Servicio de Obstetricia y Ginecología, lo que supone un avance estratégico en la accesibilidad de su población a la medicina fetal de alta especialización.

Las cardiopatías congénitas se presentan entre 6 y 8 de cada 1.000 recién nacidos vivos, lo que las convierte en una de las malformaciones congénitas más frecuentes. Hasta el 40 o 50 por ciento pueden detectarse durante la gestación, lo que permite programar la planificación del parto y del manejo neonatal. A ello se suma que las arritmias fetales suelen presentarse entre un 1 y un 2 por ciento de los embarazos, lo que puede tener relevancia clínica en términos de consecuencias para el feto.

Diversos estudios internacionales demuestran que la detección prenatal reducen la morbimortalidad perinatal, la necesidad de transporte urgente del recién nacido, así como las complicaciones postquirúrgicas. De igual modo, la detección de arritmias y cardiopatías permite planificar el seguimiento y el parto en los casos de riesgo; optimizar los recursos sanitarios, y asegurar la continuidad asistencial del feto.