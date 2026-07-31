Cardiología Fetal del hospital Los Arcos evalúa desde su creación a 43 pacientes embarazadas de alto riesgo

La consulta de Cardiología Fetal del Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor, en San Javier, ha evaluado a 43 embarazadas de alto riesgo desde su puesta en marcha, el 1 de diciembre de 2025, hasta el pasado 1 de julio, con el objetivo de detectar de forma precoz arritmias y cardiopatías fetales mediante ecocardiografía avanzada, según ha informado la Comunidad.

La creación de este servicio, integrado en la Unidad de Cardiología Infantil del Servicio de Pediatría y coordinado con el Servicio de Obstetricia y Ginecología, permite indicar ecocardiografías fetales avanzadas ante factores de riesgo maternos o hallazgos sospechosos, reduciendo la incertidumbre diagnóstica durante la gestación.

Del total de pacientes atendidas, 38 correspondían a consultas programadas y cinco a actuaciones urgentes. Asimismo, cinco gestantes fueron derivadas al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca al presentar patologías de alta complejidad, mientras que el resto continuó con su plan de nacimiento en Los Arcos.

La Comunidad estima que entre 35 y 40 pacientes del Área de Salud VIII-Mar Menor podrán beneficiarse cada año de esta consulta especializada.

Las cardiopatías congénitas afectan a entre seis y ocho de cada 1.000 recién nacidos vivos y constituyen una de las malformaciones congénitas más frecuentes. Entre el 40% y el 50% de estos casos pueden detectarse durante el embarazo, lo que facilita la planificación del parto y de la atención neonatal. Además, las arritmias fetales aparecen en entre el 1% y el 2% de las gestaciones.

Según la Comunidad, diversos estudios internacionales evidencian que la detección prenatal reduce la morbimortalidad perinatal, disminuye la necesidad de traslados urgentes del recién nacido y reduce las complicaciones posteriores a la cirugía, además de favorecer la planificación del seguimiento y optimizar los recursos sanitarios.