Más de un tercio de las empresas de la Región de Murcia confían en crear empleo en el segundo semestre del año

Más de una de cada tres empresas de la Región de Murcia confían en crear empleo durante la segunda mitad del año. Es una de las principales conclusiones del Informe de Confianza Empresarial (ICE) elaborado por PwC para la Cámara de Comercio de Murcia y la patronal regional Croem, que refleja un impulso del optimismo entre el tejido empresarial tras la desaceleración registrada a finales del pasado año.

Frente al 30,6 puntos del anterior informe, la confianza empresarial recupera la senda del crecimiento y alcanza los 31,9 puntos, impulsada por el aumento de la inversión y de la cifra de negocio, aunque los costes laborales se convierten en la principal preocupación del tejido empresarial.

Así lo expuso el director de PwC, Javier Celdrán, que destacó que la creación de empleo prevista para el segundo semestre de 2026 junto a que cuatro de cada diez empresas murcianas prevén aumentar su inversión durante este periodo son datos que reflejan "una recuperación de las expectativas de crecimiento empresarial", dijo este jueves durante la presentación de los datos junto a los presidentes de la Cámara de Comercio de Murcia y de Croem, Miryam Fuertes y Miguel López Abad, respectivamente.

Seis de cada diez negocios aumentaron su cifra de negocio en el primer trimestre y cuatro de cada diez prevén incrementar la inversión

Que el Índice de Confianza Empresarial (ICE) se sitúe en 31,9 puntos supone "una visión positiva de la actividad, aunque con señales de cierta prudencia", señaló Celdrán, quien explicó que el indicador "rompe la tendencia de bajada que tuvimos en el segundo semestre de 2025" y anticipa incluso un ligero repunte de la confianza para la segunda mitad de este año, hasta los 32,6 puntos. La mejora de las expectativas se apoya también en la evolución de la actividad empresarial. Según el estudio, seis de cada diez empresas aumentaron su cifra de negocio durante el primer semestre de 2026, mientras que solo una de cada seis registró una caída de la facturación.

El estudio se basa en una encuesta realizada durante el pasado mes de junio a 224 empresas de la Región de Murcia. Tal y como explicó Celdrán, el Índice de Confianza Empresarial se calcula a partir de la evolución de variables como la facturación, el empleo, la inversión, los precios o las exportaciones y utiliza una escala que oscila entre los -100 y los +100 puntos.

Factores que limitan la actividad. / L. O.

El principal dolor de cabeza

Otro de los datos llamativos en cuanto a los obstáculos o principales problemas que detectan las empresas de la Región de cara a esa percepción de la confianza es que, por primera vez, el aumento de los costes laborales se convierte en el principal problema para las compañías, desplazando a la escasez de personal cualificado, que hasta ahora ocupaba el primer puesto.

"Hay un cambio en el ranking", explicó Celdrán. "El factor que lideraba las preocupaciones en el semestre anterior era la escasez de personal cualificado. Ahora pasa a ser el aumento de los costes laborales". El estudio muestra también un incremento de la preocupación por la carga administrativa. Los aspectos legales y burocráticos ascienden hasta la tercera posición entre los factores que más limitan la actividad empresarial, mientras que la incertidumbre económica internacional se sitúa en cuarto lugar.

Desbancan la falta de personal cualificado como principal inquietud de las empresas de la Comunidad

En cambio, otros problemas que habían ocupado posiciones destacadas en informes anteriores, como el aumento de la competencia, reducen notablemente su peso entre las preocupaciones de los empresarios. Respecto al absentismo laboral, el informe aprecia una ligera pérdida de relevancia en la percepción empresarial. No obstante, Celdrán precisó que esta evolución no responde a una mejora de los indicadores de absentismo, sino a una cierta normalización del fenómeno entre las empresas.

Resultados por sectores. / L. O.

La industria y los servicios, al alza

El análisis por sectores confirma que la industria continúa siendo el principal motor de la confianza empresarial en la Región de Murcia. Con un índice de 37,1 puntos, este sector lidera la clasificación regional y mejora los resultados obtenidos en la segunda mitad de 2025.

Por detrás se sitúan los servicios, que alcanzan 36,1 puntos y firman el mejor resultado de toda la serie histórica desde que se elabora este barómetro. El sector mantiene una evolución ascendente durante los tres últimos informes consecutivos. El comercio ocupa la tercera posición con 34,7 puntos, prácticamente estable respecto al semestre anterior y consolidando un elevado nivel de confianza. La situación cambia en la agricultura, donde el índice desciende hasta los 8,6 puntos. Aunque el dato sigue siendo positivo, refleja un deterioro de las expectativas de los empresarios del sector para la segunda mitad del año.

La construcción es el único sector que cae en picado por las trabas burocráticas y la falta de personal

El caso más significativo corresponde a la construcción, único sector cuyo indicador entra en terreno negativo, ya que el índice se sitúa en -3 puntos, una evolución que, según explicó Celdrán, no responde tanto a la situación actual como al empeoramiento de las previsiones para los próximos meses, aunque matizó que las encuestas se realizaron antes de que el Gobierno regional sacase adelante el decreto ley de vivienda asequible que pretende aumentar la confianza del sector.

"El empresario de la construcción está viendo que el segundo semestre de 2026 será más complicado debido a factores como los costes laborales, la falta de personal y, muy especialmente, los aspectos burocráticos", explicó durante la presentación.

Pesimismo con las exportaciones

Otro de los aspectos que centra la atención del informe es la evolución del sector exterior. Aunque el saldo continúa siendo positivo, las empresas exportadoras muestran una mayor cautela que en anteriores ediciones. Solo una de cada tres compañías prevé incrementar sus ventas al exterior durante el segundo semestre, mientras aumenta el porcentaje de empresas que anticipa una reducción de las exportaciones.

"En el caso de las exportaciones es donde vemos el dato más preocupante", señaló Celdrán. "Las expectativas pasan de 46 puntos a únicamente 10 puntos para el segundo semestre". El director de PwC insistió, no obstante, en que el dato debe interpretarse con prudencia, ya que continúa siendo mayor el número de empresas que espera aumentar sus exportaciones que el de aquellas que prevén reducirlas. Aun así, reconoció que el descenso constituye una señal de alerta que conviene seguir de cerca en futuras ediciones del informe.