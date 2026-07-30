STERM denuncia que 70 maestros con plaza siguen sin destino para realizar las prácticas el próximo curso

El sindicato STERM ha denunciado un nuevo "error organizativo" de la Consejería de Educación tras el proceso de oposiciones al Cuerpo de Maestros. Según la organización, 70 docentes que han obtenido plaza aún no tienen asignado un destino para realizar el periodo de prácticas el próximo curso, una situación que atribuye a la falta de planificación de la Administración educativa.

El sindicato recuerda que esta incidencia se produce después de una Oferta Pública de Empleo en la que quedaron 111 plazas sin cubrir (25 del turno libre y 86 del turno de discapacidad) y considera que evidencia "graves carencias de planificación" en la gestión de las vacantes docentes.

Las personas afectadas pertenecen a prácticamente todas las especialidades: 30 son de Educación Infantil, 13 de Educación Física, 12 de Audición y Lenguaje, nueve de Pedagogía Terapéutica, tres de Música y una de Educación Primaria, Inglés y Francés, respectivamente.

Desde STERM sostienen que una oferta de empleo de estas dimensiones, concebida para avanzar en la estabilización de las plantillas de la escuela pública, debería haber ido acompañada de una planificación suficiente para garantizar que todas las personas seleccionadas pudieran incorporarse con normalidad a sus centros de prácticas.

Deberán esperar a un nuevo acto de adjudicación

Los aspirantes afectados tendrán que esperar hasta finales de agosto para participar en un nuevo acto de adjudicación de destinos provisionales, sin conocer todavía qué vacantes podrán solicitar.

Entre las opciones que, según el sindicato, maneja la Consejería figuran plazas en centros de Atención Educativa Preferente, vacantes derivadas de jubilaciones que puedan producirse en septiembre u otras situaciones sobrevenidas.

STERM también critica que, durante el propio proceso de adjudicación, la Consejería ampliara mediante una nota informativa las combinaciones de especialidades con dobles perfiles o programas específicos para intentar asignar destino a un mayor número de aspirantes. A juicio del sindicato, esta decisión demuestra la "improvisación" con la que se está gestionando el procedimiento.

La organización considera "especialmente incomprensible" que la distribución de plazas por especialidades se anunciara en diciembre y que, una vez finalizado el proceso selectivo, la Administración reconozca ahora que no existen suficientes vacantes para todos los aprobados.

Críticas al mantenimiento de líneas concertadas

El sindicato atribuye además parte de esta situación al acuerdo suscrito entre la Consejería y la enseñanza concertada para mantener sus puestos de trabajo. Según STERM, en los municipios donde ha descendido la matrícula el ajuste de unidades se ha realizado en la escuela pública mientras se han mantenido las líneas de la concertada.

"Cuando desciende la matrícula, el ajuste no puede recaer nunca sobre la escuela pública mientras se mantienen intactas las líneas de la enseñanza concertada, que es subsidiaria de la pública", afirma el coportavoz de STERM, Andrés Martínez.

Riesgo de nombramientos sin destino

El sindicato advierte de que, si antes del 1 de septiembre la Consejería no logra adjudicar un centro de prácticas a estos 70 docentes, deberá nombrarlos funcionarios en prácticas y abonarles su salario aunque no puedan ejercer funciones docentes por carecer de un destino asignado.

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Por último, STERM aprovecha para reclamar una revisión de la orden que regula las plantillas docentes, vigente desde 2012, al considerar que está "completamente desfasada" y que impide reducir las ratios y reforzar los recursos humanos de los centros públicos. El sindicato recuerda que el consejero de Educación se comprometió hace dos años a actualizar esta normativa, un compromiso que, asegura, sigue pendiente.