Con sabor a mojito, sangría y algodón de azúcar: las nuevas uvas cultivadas en Murcia que sorprenden en Carrefour

Carrefour ha estrenado este verano 'El Rincón de la Uva', un nuevo espacio en su sección de frescos donde comercializará diez variedades de uva de mesa 100% española con sabores tan llamativos como mojito, sangría, algodón de azúcar, caramelo, fresa o frutas tropicales.

La iniciativa apuesta por ofrecer una experiencia gastronómica diferente sin recurrir a aromas ni aditivos. Según explica la compañía, estos perfiles de sabor se obtienen mediante técnicas tradicionales de mejora varietal y el cruce natural de distintas variedades de uva a lo largo de los años.

Además de sus peculiares matices, algunas de estas variedades destacan por su aspecto. Entre ellas figuran las conocidas como 'Dedos de Bruja', de forma alargada, o las 'Boom Bites', cuya pulpa presenta un intenso color rojo.

Apuesta por los productores de Murcia

La cadena de distribución refuerza con este lanzamiento su colaboración con productores nacionales, especialmente de la Región de Murcia y Alicante, donde se concentra la mayor parte de la producción española de uva sin semillas.

En concreto, Carrefour trabaja con Grupo El Ciruelo y Moyca Grapes, ambas empresas murcianas, además de Uvasdoce, con sede en Alicante. La compañía destaca que más del 90% de la producción nacional de uva sin semillas procede de estas dos provincias.

Las nuevas variedades se comercializan en bandejas diseñadas para conservar mejor la frescura del producto y reducir el desperdicio alimentario en los establecimientos.

Prevé aumentar un 15% las ventas

'El Rincón de la Uva' complementa la oferta tradicional de esta fruta que Carrefour mantiene durante toda la campaña. La empresa asegura que más del 60% de la uva que comercializó el pasado año era de origen español y confía en que esta apuesta por variedades innovadoras impulse un crecimiento del 15% en las ventas de la categoría.

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Con esta iniciativa, la cadena busca diferenciar su oferta de frescos al tiempo que refuerza su apoyo al sector agrícola nacional, especialmente a los productores del arco mediterráneo.