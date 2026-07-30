Las patrullas de apoyo de la Guardia Civil desaparecerán en septiembre

En septiembre se pondrá fin en todo el país a la actividad de las Patrullas de Reserva de Compañía (PRC) de la Guardia Civil, unidades de apoyo operativo para reforzar la seguridad ciudadana, prevenir delitos y actuar ante incidencias imprevistas en zonas concretas, como es el caso del Campo de Cartagena y otras zonas rurales.

Estas patrullas están formadas por agentes que primero servían en diferentes cuarteles de la Región, de los que se les separó para realizar estas labores de apoyo en zonas más rurales o alejadas, ayudando a prevenir problemas de seguridad o actuar con más rapidez en caso de un suceso en su zona asignada.

No se perderán efectivos

Desde Delegación del Gobierno aseguran que se trata de una reorganización interna de la Guardia Civil a nivel nacional, pero que "no interfiere en el servicio ni en el número de efectivos". Previsiblemente, a partir de septiembre las Unidades de Seguridad Ciudadana y cada uno de los cuarteles de la Guardia Civil ubicados por la Región se encargarán de algunas de las labores que realizaban las PRC.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) confirma lo mismo que desde Delegación del Gobierno. Comunica el sindicato a esta redacción que es una reestructuración, pues no se van a perder puestos, sino que los guardias van a pasar a formar parte de sus respectivos cuarteles: "Los guardias no desaparecen, cogían uno o dos de cada cuartel y hacían este grupo y, ahora, van a mover cada agente de vuelta a su cuartel".

Estas patrullas trabajaban, hasta ahora, de manera unificada, en un solo grupo. En AUGC aclaran que "es una nueva configuración que vuelve a lo que estaba antes".

Demandas de los sindicatos

Aun así, no es la decisión que le hubiera gustado a AUGC: "Lo que hubiéramos propuesto es que estas unidades se registren oficialmente, que se les dotara no solo del material, sino de la formación, de los protocolos de actuación en entrada y registro de inmuebles, de la seguridad, del material de los vehículos…", comentan desde el sindicato.

Desde el sindicato se mantienen optimistas a que esta sección de la Benemérita vuelva a funcionar en algún momento, pero piden que "se creen nuevas vacantes, en lugar de sacar a los guardias civiles de varios cuarteles", así como la formación necesaria y más material laboral.

Denuncian que estas unidades no tienen cascos y escudos balísticos, material con el que sí cuentan las Unidades de Seguridad Ciudadana. El material es una demanda que ya venía de atrás, pero con la disolución de las Patrullas de Reserva de Compañía, solo queda esperar que, si vuelven a funcionar, puedan tener los medios suficientes para realizar su labor profesional.

Críticas ante la decisión

Otras fuentes califican esta reorganización como un "duro golpe a la seguridad ciudadana a nivel municipal". Según explican, "la seguridad en zonas como las del Campo de Cartagena requiere unidades implantadas en el territorio, con conocimiento de sus municipios, sus núcleos de población, sus vías de comunicación y las necesidades concretas de cada zona".

Añaden que cualquier reestructuración que suponga centralizar los efectivos a la capital en lugar de contar con patrullas en zonas concretas, "resulta preocupante": "Las PRC aportan presencia permanente, conocimiento directo del territorio, capacidad de reacción inmediata y coordinación cotidiana con los puestos de la Guardia Civil y las policías locales".