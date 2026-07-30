Óscar Urralburu gana peso en Sumar y asume un cargo clave en la dirección estatal

El dirigente de Movimiento Sumar en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha sido elegido nuevo secretario de Organización, una de las principales responsabilidades dentro de la renovada Ejecutiva estatal de la formación.

Desde este cargo, Urralburu asumirá la coordinación interna del partido y el trabajo con las distintas estructuras territoriales, en una etapa en la que Sumar pretende reforzar su implantación, ampliar la militancia y preparar el próximo curso político.

El nombramiento sitúa a la Región de Murcia en uno de los espacios de mayor peso dentro de la dirección estatal. Urralburu tendrá entre sus funciones impulsar el crecimiento de la organización y mejorar la conexión entre la dirección nacional y los territorios.

Tras conocerse su designación, el dirigente murciano aseguró que asume el puesto "con la conciencia de la importancia del curso político que comienza el próximo mes de septiembre" y con el compromiso de reforzar la estructura de la formación.

"Un reto apasionante"

También reconoció que se trata de "una tarea compleja y muy exigente", aunque afirmó afrontarla como “un reto apasionante” y defendió que una organización sólida será clave para construir una alternativa progresista.

Desde Sumar Región de Murcia han celebrado el nombramiento y lo han presentado como un reconocimiento al trabajo político desarrollado por Urralburu durante los últimos años.

Los cocoordinadores regionales, Juan Carlos Pastor y Lorena Lorca, han trasladado su felicitación y han destacado que su elección demuestra la confianza de la dirección estatal en su trayectoria.

La nueva Ejecutiva de Movimiento Sumar afronta ahora una etapa centrada en reforzar su presencia territorial y su capacidad de movilización. La formación también pretende consolidar su agenda política en materias como derechos laborales y sociales, servicios públicos, transición ecológica y lucha contra la desigualdad.

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Con la incorporación de Urralburu a la dirección estatal, Sumar Región de Murcia gana representación en uno de los principales órganos de decisión del partido.