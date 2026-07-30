Nuevo Taller de Innovación y Tecnologías Oceánicas de la UPCT para ingenios marinos

Cartagena vuelve a situarse en el mapa como uno de los principales centros de desarrollo en el ámbito marino, de la mano del nuevo Taller de Innovación y Tecnologías Oceánicas (TITO) en el que estudiantes, investigadores y profesorado de la UPCT pueden diseñar, prototipar y probar nuevas soluciones tecnológicas relacionadas con el medio acuático, a cuya presentación han asistido hoy, jueves 30 de julio, el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, y el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, Roque Torres.

El responsable del taller, Francisco López Castejón, detalla que estas nuevas instalaciones pretenden «transformar las ideas en realidades tangibles», a través de un taller «abierto, colaborativo e inspirador, donde cualquier persona pueda iniciar un proyecto, buscar apoyo técnico, conectar con expertos o simplemente aprender haciendo». Castejón remarca el objetivo de «crear un ecosistema de talento orientado a la ingeniería marina», dando importancia a la exploración de los océanos.

En el taller ya son cinco los proyectos que han soltado amarras: abarcan desde la construcción de barcos solares divulgativos para estudiantes de Secundaria hasta el desarrollo de un vehículo operado remotamente (ROV, por sus siglas en inglés), pasando por un estudio hidrodinámico para crear cascos de drones marinos, cuyo diseño se inspira en la propia biología acuática.

El estudiante Adrián Vidal, becado por la cátedra de Navantia, observando la gola de La Manga donde están probando el vehículo autónomo submarino. / UPCT

Estos tres proyectos cuentan con financiación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica de la UPCT (ETSINO), impulsora del nuevo taller, ubicado en la que será su sede, el edificio central del Campus del Paseo.

En el taller TITO también se fragua una flota entera de pequeños drones marinos que serán probados en el Mar Menor para ayudar con la monitorización de la propia laguna salada. Las primeras pruebas con el prototipo de vehículo marino autónomo (AUV) se han realizado en el tanque de experiencias hidrodinámicas de la Escuela de Navales y en una gola de La Manga, aquellos canales artificiales que funden el Mar Menor con el Mediterráneo, para comprobar el funcionamiento de los sensores de temperatura. Se trata de un proyecto de la Cátedra Isaac Peral de Navantia en la UPCT.

Sin embargo, el buque insignia lo compone un dron submarino autónomo diseñado para seguir y grabar al cangrejo azul, una especie invasora muy abundante en el Mar Menor. El proyecto, el más avanzado hasta el momento, está financiado por el Ministerio de Educación y ya ha sido expuesto en la feria anual RetoFest de la UPCT.