Patrimonio
El Museo Salzillo de Murcia ya cuenta con nuevo director
José Alberto Fernández Sánchez será quien tome las riendas de uno de los museos más emblemáticos de la ciudad
José Alberto Fernández Sánchez, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, será el nuevo director del Museo Salzillo, tras la dimisión de María Teresa Marín Torres, que llevaba 22 años en el cargo. La Comisión Ejecutiva del citado museo acordó por unanimidad proponer el nombramiento de Sánchez al frente de la institución, como explica el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm), que publica hoy la designación.
La elección del nuevo director no es casual, y es que Sánchez cuenta ya con una larga trayectoria en Historia del Arte: además del citado doctorado, es miembro correspondiente de la Academia Andaluza de la Historia y presta servicios como Historiador del Arte en el Centro de Restauración de la Región de Murcia. Cuenta con experiencia docente, investigadora, expositiva y divulgativa, especialmente vinculada a la imaginería, la escultura procesional y la obra de Francisco Salzillo, «por lo que reúne los requisitos exigidos para el desempeño del cargo», señala el Boletín Oficial de la Región de Murcia, que aclara que el cargo «tiene carácter honorífico», por lo que su titular lo desempeñará gratuitamente, sin «devengar» por su ejercicio retribución alguna.
Asimismo, desde sus redes sociales, el Museo Salzillo destaca que Sánchez es «uno de los mayores especialistas nacionales» del mundo barroco y da la bienvenida al nuevo director, al que desea «los mayores éxitos al frente de la institución», con el convencimiento de que «su trayectoria profesional y su profundo conocimiento de la obra de Salzillo contribuirán decisivamente al desarrollo de nuevos proyectos culturales, científicos y museísticos».
Desde el Salzillo ponen de manifiesto que «se inicia una nueva etapa para el Museo, en la que se renueva el compromiso con la conservación, investigación y difusión del extraordinario legado de Francisco Salzillo», al que catalogan como «uno de los principales referentes del patrimonio artístico español».
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