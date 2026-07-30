El movimiento Libera consigue retirar más de una tonelada de basura en Murcia

El Proyecto Libera, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha vuelto a movilizar a la ciudadanía en la décima edición de la campaña de ciencia ciudadana ‘1m² contra la basuraleza’, con la participación de 456 personas voluntarias en Murcia que han actuado en 33 puntos distribuidos por toda la comunidad. Gracias a su implicación, se han retirado 1,10 toneladas de residuos abandonados en plena naturaleza.

El compromiso, esfuerzo y dedicación de la sociedad con sus entornos naturales ha permitido recoger y caracterizar 1.147 residuos abandonados en la comunidad, contribuyendo así a seguir ampliando el conocimiento sobre este problema ambiental.

La décima edición de ‘1m² contra la basuraleza’ ha introducido un cambio en su formato, ampliando la duración de la campaña a nueve días, lo que ha permitido una mayor flexibilidad y un aumento de la participación.

Este nuevo planteamiento, alineado con iniciativas europeas como Let’s Clean Up Europe, permite analizar la evolución de la basuraleza antes del periodo estival y ampliar el impacto de la campaña tanto a nivel ambiental como social.

Los datos recogidos en la comunidad se integran en el ‘Barómetro de la Basuraleza’, permitiendo conocer qué residuos aparecen con mayor frecuencia en cada entorno. En el caso de Murcia, el 54% de los residuos encontrados corresponde a plástico. Entre los cinco residuos más caracterizados en toda España se encuentran colillas, pañuelos y servilletas de papel, bolsas y envoltorios de plástico, latas de bebida y piezas de vidrio. Además, entre los objetos más llamativos encontrados se incluyen bombonas de óxido nitroso, latas de spray, neumáticos, bañeras e incluso una manguera de recarga para vehículos eléctricos.

Un año más, las personas participantes han contribuido activamente a la investigación mediante el uso de la app Basuraleza, desarrollada por el Proyecto Libera junto a Paisaje Limpio y Vertidos Cero. Esta herramienta permite registrar y clasificar los residuos encontrados, generando una base de datos clave para la toma de decisiones medioambientales.

La campaña ha vuelto a evidenciar la implicación del tejido social en Murcia, con la participación de administraciones públicas, asociaciones, empresas y centros educativos, que han impulsado puntos de recogida en distintos municipios.

En esta edición, han promovido acciones entidades como los ayuntamientos de San Javier, Cartagena, Águilas, Beniel o Albudeite, junto a colectivos sociales y centros educativos, consolidando una red de colaboración cada vez más activa en la protección del entorno natural.

La décima edición de esta gran recogida colaborativa que cada año convoca el Proyecto Libera se ha llevado a cabo en 33 puntos de Murcia, entre los que destacan espacios de gran valor ecológico como Parque Regional El Valle y Carrascoy, entorno Río Segura (Beniel), Playa de Las Amoladeras (Cartagena).

‘1m2 contra la basuraleza’ ha vuelto a contar con la colaboración y el respaldo de distintas entidades científicas, educativas y divulgativas que forman parte de la red de alianzas de Libera, entre las que se encuentran Grupo Scout Ciudad del Sol, Asociación Región de Murcia Limpia, Red de Vigilantes Marinos o Cruz Roja.

Además de las acciones desarrolladas en cientos de puntos del país, esta edición ha vuelto a poner de relieve el valor social de la campaña a través de la participación de mayores y entidades de inclusión. En total, se han registrado 16 iniciativas impulsadas por residencias y centros de mayores, con la implicación de más de 150 personas, a las que se suman 20 acciones promovidas por entidades de inclusión y discapacidad. Estas iniciativas se han desarrollado en 13 comunidades autónomas entre ellas Madrid, Andalucia, Extremadura o Galicia. Entre los ejemplos destacan las acciones de Amavir en Torrejón de Ardoz (Madrid), Fundación Gerón en Lebrija (Sevilla), Adifisa Plena Inclusión en Abulquerque (Badajoz) o DomusVi en Viveiro (Lugo), evidenciando cómo la lucha contra la basuraleza también impulsa la inclusión social y la participación de colectivos diversos.

«Los datos vuelven a confirmar que la basuraleza sigue siendo un problema extendido en todos los entornos. Por eso es imprescindible actuar desde la prevención, la educación ambiental y la corresponsabilidad de toda la sociedad, desde la ciudadanía hasta las administraciones y el sector empresarial», ha asegurado Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto Libera en SEO/BirdLife.

«Esta décima edición de ‘1m² contra la basuraleza’ consolida el papel fundamental de la ciudadanía en la conservación de nuestros entornos naturales. Gracias a la implicación de 13.739 personas voluntarias y a la colaboración de entidades y administraciones, no solo actuamos retirando residuos, sino que también generamos conocimiento clave sobre su origen y distribución. El nuevo modelo de campaña nos ha permitido ampliar el alcance de la iniciativa y facilitar la participación, reforzando un movimiento colectivo imprescindible para avanzar hacia entornos naturales más saludables y libres de basuraleza», ha destacado Eliezer Sánchez, responsable de comunicación del Proyecto Libera en Ecoembes.

En la pasada edición de la campaña, Libera logró reunir a más de 13.400 personas voluntarias, retirando más de 63 toneladas de basuraleza de 745 espacios naturales en toda España.

Noticias relacionadas

Estos datos reflejan una iniciativa que sigue creciendo año tras año, consolidándose como uno de los principales movimientos de movilización ambiental en España.