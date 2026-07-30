Mazarrón pone el broche final a la exposición ‘El Prado en las Calles’ en la Región de Murcia

La plaza de las Comunidades Autónomas de Mazarrón se convierte hasta el próximo 6 de septiembre en un gran museo al aire libre gracias a la llegada de ‘El Prado en las Calles’, la exposición itinerante organizada por el Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España, con la colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Mazarrón.

Con esta parada, la muestra pone el broche final a su recorrido por la Región de Murcia, después de haber visitado las localidades de Cehegín, Murcia, Lorca y San Javier, acercando el arte y el patrimonio cultural a miles de ciudadanos a través de una propuesta accesible, gratuita y abierta a todos los públicos.

'El Prado en las calles', en Lorca. / Iberdrola

La exposición reúne 50 reproducciones fotográficas de gran formato de algunas de las obras más emblemáticas de la colección del Museo del Prado y permite realizar un recorrido por las principales escuelas artísticas europeas de la mano de grandes maestros como Velázquez, Goya, Rubens, Rembrandt, Durero, El Bosco, Caravaggio, Tiziano o Sorolla, entre otros.

Cada obra va acompañada de textos explicativos sencillos y cartelas que ayudan a entender quién pintó el cuadro, qué historia cuenta y por qué es importante. De este modo, la exposición se convierte también en una experiencia educativa para personas de todas las edades. Además, con el fin de enriquecer la experiencia, cada panel informativo, de carácter bilingüe, contiene códigos QR que permiten acceder a contenidos adicionales sobre las distintas colecciones del Museo del Prado.

La exposición se convierte también en una experiencia educativa para personas de todas las edades. / Iberdrola

Desde su puesta en marcha, ‘El Prado en las Calles’ se ha consolidado como una de las iniciativas de divulgación cultural más exitosas del Museo Nacional del Prado y de la Fundación Iberdrola España, recorriendo numerosos municipios españoles con el objetivo de democratizar el acceso a la cultura y acercar el arte universal a nuevos públicos. En la Región de Murcia, el proyecto ha permitido transformar plazas, paseos y espacios urbanos en auténticas galerías al aire libre, favoreciendo el encuentro de vecinos y visitantes con algunas de las obras más representativas de la historia de la pintura.

Fundación Iberdrola España, miembro Protector del Museo del Prado

La Fundación Iberdrola España desarrolla uno de sus principales ejes de actividad en torno al cuidado y mantenimiento de las riquezas culturales y artísticas de nuestro país. Colabora con el Museo del Prado desde el año 2010 a través del apoyo a los programas de conservación y restauración de la pinacoteca, así como en el desarrollo de cuatro becas anuales para jóvenes restauradores.

Además, en 2019 se adhirió al Programa Extraordinario para la Conmemoración del Bicentenario del Museo del Prado y, tras el éxito cosechado, se llevó a cabo el despliegue de esta exposición itinerante en España que ha recorrido en total 61 municipios.

Carmen Conesa y Jaime Alfonsín durante la firma del convenio de ‘El Prado en las Calles’. / Iberdrola

La Fundación Iberdrola España ha destinado, desde el año 2011, un total de 13 millones de euros al área de Arte y Cultura, que centra sus recursos en diversos programas, como el de Iluminaciones, que contempla el diseño, ejecución y financiación de proyectos de iluminación artística en edificios singulares y monumentos de bien de interés cultural, además cuenta con en el Programa Restauraciones, que apoya a los talleres de restauración de museos de referencia para la conservación de su patrimonio pictórico y artístico.

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En la Región de Murcia destaca la iluminación del Palacio Consistorial de Cartagena, la Basílica de la Vera Cruz y su entorno amurallado, en Caravaca de la Cruz, y las colaboraciones institucionales con la Fundacion Museo Teatro Romano de Cartagena desde 2015 o el Museo Salzillo desde 2013