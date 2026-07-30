La 'mancha blanca' del Mar Menor deja un desierto submarino y reduce de 21 a tres las especies de peces

Durante años, la conocida como 'mancha blanca' del Mar Menor fue percibida principalmente como un llamativo cambio en el color del agua. Sin embargo, un estudio liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y la Universidad de Murcia (UMU) demuestra ahora que ese fenómeno esconde un deterioro mucho más profundo del ecosistema. La investigación aporta la primera evidencia científica a escala mundial del impacto ecológico real de un episodio persistente de whiting, un proceso que ya ha transformado parte del fondo marino de la laguna, ha eliminado amplias extensiones de vegetación y ha reducido de forma drástica la diversidad de peces.

El trabajo, publicado en la revista Marine Pollution Bulletin, concluye que lo que hasta ahora se interpretaba como una anomalía visual o un proceso geoquímico ha desencadenado una degradación de las comunidades biológicas del fondo del Mar Menor. Los investigadores advierten de que la persistencia del fenómeno durante varios años está modificando el funcionamiento del ecosistema y subrayan la necesidad de mantener una vigilancia continuada para evitar que sus efectos se extiendan a otras zonas de la laguna.

La denominada 'mancha blanca' aparece cuando el aumento del pH del agua provoca la precipitación continua de microcristales de calcita, responsables de ese característico color lechoso. A partir de cartografía y observaciones por satélite, el equipo científico ha determinado que la deposición de estos sedimentos afecta ya a 12,3 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 9 % de la superficie del Mar Menor.

Las mediciones reflejan además que la turbidez del agua en ese espacio es hasta nueve veces superior a la registrada en las áreas no afectadas. Esa pérdida de transparencia limita gravemente la penetración de la luz solar. Durante el periodo analizado, apenas alcanzó el fondo un 3,9 % de la radiación solar, frente al 18,3 % registrado en las zonas de control.

Las consecuencias sobre la vegetación marina resultan especialmente severas. El estudio identifica un núcleo central de 6,7 kilómetros cuadrados completamente desprovisto de praderas submarinas como consecuencia de la falta de luz y del enterramiento progresivo bajo la calcita.

El investigador del IEO-CSIC y autor principal del estudio, Víctor Orenes-Salazar, señala que "la magnitud de la pérdida de pradera es especialmente preocupante". Según explica, el fenómeno "no se limita a cambiar el color del agua", sino que reduce de forma muy intensa la luz que llega al fondo y deposita continuamente partículas de calcita sobre las plantas.

La desaparición de esa vegetación tiene además un efecto directo sobre la fauna marina. Las praderas submarinas constituyen uno de los principales refugios y áreas de reproducción para numerosas especies de peces, por lo que su pérdida altera toda la estructura del ecosistema.

La mancha llegó a un ecosistema muy dañado

Con el objetivo de cuantificar ese impacto, investigadores de la Universidad de Murcia analizaron durante un año más de 4.000 ejemplares de peces distribuidos entre zonas sanas y áreas afectadas por la mancha blanca.

Los resultados muestran una reducción muy acusada de la biodiversidad. Mientras en las zonas de referencia se identificaron 21 especies distintas, en el límite de la mancha solo aparecieron diez y, dentro del núcleo más afectado, únicamente sobrevivieron tres especies.

Las especies estrechamente vinculadas a las praderas marinas, como la aguja de río o el tordo, prácticamente han desaparecido de esa zona, mientras que otras más generalistas, como el gobio negro, han ganado presencia.

El investigador del Departamento de Zoología de la UMU Adrián Guerrero-Gómez recuerda que este fenómeno no actúa sobre un ecosistema intacto. "La mancha blanca no está actuando sobre un ecosistema intacto, llega tras décadas de cambios y pérdida de hábitats profundos", afirma. Los datos obtenidos, añade, "sugieren que este fenómeno está simplificando aún más unas comunidades que ya habían sufrido importantes transformaciones".

Los autores destacan que el estudio constituye la primera demostración empírica, a nivel internacional, de que un episodio crónico de whiting puede mantenerse durante años y provocar modificaciones ecológicas de gran alcance en un ecosistema costero.

Las conclusiones también apuntan a la necesidad de abordar la recuperación del Mar Menor desde una perspectiva global. El equipo investigador considera prioritario mantener un seguimiento permanente de la evolución de la mancha blanca, evaluar si puede extenderse hacia sectores más sensibles de la laguna y comprobar si la vegetación submarina será capaz de regenerarse con el paso del tiempo.

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La investigación ha sido desarrollada gracias a financiación estatal, autonómica y europea a través de los proyectos BELICH, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con fondos NextGeneration EU; GRASSREC, del Ministerio de Ciencia e Innovación, y contratos de la Dirección General del Mar Menor de la Comunidad Autónoma.