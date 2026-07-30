Luz verde a un nuevo grado y cuatro másteres en la UCAM.

La Universidad Católica San Antonio ha recibido hoy el visto bueno del Consejo Interuniversitario, órgano consultivo de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor de la CARM, para la puesta en marcha a partir del próximo curso de un nuevo grado y cuatro másteres universitarios. Los títulos ya contaban con la previa autorización del Ministerio y en breve pasarán por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para su aprobación definitiva.

El nuevo Grado en Ciencia de Datos de la UCAM está integrado en su Escuela Politécnica Superior y se impartirá en modalidad presencial en el Campus de Murcia y virtual, lo que permite adaptarse a distintos perfiles de alumnado y facilitar la conciliación con la vida laboral o familiar. A través de este título, el estudiante aprenderá a analizar, interpretar y gestionar los datos, aplicar metodologías avanzadas e inteligencia artificial, diseñar sistemas informáticos y bases de datos, y comunicar resultados de forma eficaz para facilitar la toma de decisiones. Uno de los principales atractivos del título es que permite al alumno especializarse a través de dos menciones: en Big Data, profundizando en áreas como implantación de modelos analíticos, metodologías de ciencia de datos, inteligencia de negocios, arquitecturas IoT, gobierno y gestión de datos, despliegue de aplicaciones Big Data y procesamiento en paralelo, o en Inteligencia Artificial, abordando contenidos como robótica y automatización, percepción avanzada, nuevas técnicas de IA, metodologías ágiles, mundos virtuales, visión artificial, infoagricultura y bioinformática.

Especialización para dar respuestas a nuevas necesidades sociales

Máster Universitario en Docencia Superior Universitaria: En modalidad online, tiene como objetivo garantizar las competencias necesarias para ejercer con excelencia y responsabilidad la labor docente, desempeñando las tareas de gestión y de calidad inherentes a la labor profesional así como el desarrollo de la investigación.

Máster Universitario en Neuroeducación: También en el ámbito de la Educación, la Católica impartirá -online- este postgrado que abarca los procesos atencionales y las funciones ejecutivas, la inteligencia emocional y social, el neuroaprendizaje, la neurodidáctica, el neurodesarrollo a lo largo de la vida, la neurotecnología, la neuromotricidad y la respuesta educativa ante los trastornos del neurodesarrollo.

Máster Universitario en Inteligencia Artificial: A través de su Escuela Politécnica Superior, la UCAM impartirá en modalidad online este postgrado con contenidos alineados con áreas estratégicas como IoT, Cloud & Edge Computing, aceleración HPC/GPU y ética de la IAl.

Máster Universitario en Asesoría Jurídico-Laboral: En el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es una rama de especialización jurídica que cada vez tiene mayor protagonismo, al trabajar en el campo de las reformas laborales, novedades en contratos, prestaciones sociales y vías jurisprudenciales o la digitalización e implantación de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales.