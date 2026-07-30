El Huerto de la Rueda tendrá nueva instalación eléctrica para lucir en la Feria de Lorca

Una red eléctrica «moderna, segura y preparada para las necesidades actuales y futuras del recinto ferial». Eso es lo que pretende conseguir el Ayuntamiento con la adjudicación de las obras de acondicinamiento de las redes de distribución en baja tensión del Huerto de la Rueda, actuación de la que informó este miércoles el edil Antonio David Sánchez y que permitirá culminar la renovación integral de la infraestructura eléctrica de este espacio municipal.

El edil de Servicios Industriales explicó que la inversión del Consistorio supera los 88.000 euros y que será la empresa local Miguel Blázquez, S.L., la que se encargue de esta última fase del proyecto, con cargo al préstamo de inversiones aprobado el año pasado.

«Esta actuación supone el final del importante proceso de modernización de esta infraestructura estratégica para nuestra ciudad. Gracias a esta inversión dejamos atrás unas instalaciones obsoletas para contar con una red eléctrica a la altura», celebró Sánchez, quien detalló que la actuación contempla la ejecución de nuevas canalizaciones subterráneas, la instalación de armarios prefabricados, centralizaciones de contadores y nuevas líneas de distribución en baja tensión. Esto permitirá modernizar por completo el sistema de suministro eléctrico destinado tanto a las atracciones feriales como a los numerosos eventos que se celebran durante todo el año en el Huerto de la Rueda.

Esta operación, confirmó el edil, permitirá que la instalación eléctrica del recinto quede «plenamente adaptada» al vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, «mejorando de forma significativa la seguridad, la capacidad de suministro y la fiabilidad de toda la red». En este sentido, el edil reconoció que la actuación permitirá a los responsables de este espacio «estar tranquilos, ofreciendo todas las garantías de seguridad para feriantes, organizadores y miles de vecinos que disfrutan cada año del Huerto de la Rueda», apuntó.

Además, el plazo de ejecución de las obras es de un mes, por lo que la renovación integral de la red eléctrica quedará finalizada en las próximas semanas y ya se podrá utilizar para la feria de septiembre.

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Por otro lado, el edil de Servicios Industriales quiso destacar el papel del tejido empresarial local en la ejecución de este proyecto: «Que la adjudicación haya recaído en una empresa lorquina demuestra, una vez más, la capacidad y profesionalidad de nuestras empresas para desarrollar actuaciones de gran relevancia para el municipio, contribuyendo además al desarrollo de la economía local y la mejora del empleo».