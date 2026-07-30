El Gobierno regional espera que Hacienda revise sus alegaciones tras aplazar la reforma de la financiación autonómica

El Gobierno regional espera que el Ministerio de Hacienda aproveche el aplazamiento de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista inicialmente para este miércoles y retrasada al próximo 4 de septiembre, para estudiar las alegaciones presentadas por las comunidades autónomas a la propuesta de reforma del sistema de financiación.

El Ejecutivo autonómico respaldó que el Ministerio haya atendido la petición de la mayoría de las comunidades de posponer la reunión, aunque advirtió de que el cambio de fecha solo tendrá sentido si sirve para abrir "una negociación real, transparente y multilateral". Así lo expuso la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en San Esteban.

"Esperamos que el Ministerio facilite toda la información, analice todas las alegaciones que se han presentado frente a la propuesta y corrija el modelo de financiación que, tal y como está planteado, sigue perjudicando a la Región de Murcia", señaló López Aragón.

López Aragón espera que el retraso del CPFF hasta el 4 de septiembre permita revisar un modelo de financiación que "perjudica" a Murcia

En este sentido, reiteró que la Comunidad quiere negociar el nuevo sistema de financiación, pero rechazó que el proceso se limite a votar una propuesta ya cerrada. "La Región de Murcia quiere hablar, quiere negociar y alcanzar un acuerdo", afirmó, pero con la condición de que negociar "no es entregar una propuesta fragmentada, sin tiempo suficiente para analizarla, ignorar las alegaciones que han presentado todas las comunidades autónomas y convocar después una votación".

La consejera Marisa López Aragón, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en San Esteban. / CARM

Asimismo advirtió de que, si el departamento que dirige Arcadi España convoca nuevamente a las comunidades únicamente para votar el texto ya planteado, "estaremos exactamente en el mismo punto".

López Aragón recordó que entre las alegaciones registradas por el Gobierno regional figura la revisión de la población utilizada para calcular las necesidades de financiación, ya que el Estado habría dejado fuera del cómputo a más de 100.000 personas residentes en la Región de Murcia que utilizan los servicios públicos, además de reclamar que los fondos vinculados al cambio climático se distribuyan con criterios que tengan en cuenta factores como la sequía, la escasez de agua o la desertificación.

La consejera portavoz insistió también en que la propuesta "no resuelve la injusticia que sufre la Región", asegurando que el nuevo modelo la situaría como "la tercera peor financiada" del país, por debajo de la media.

Isabel Gadea, portavoz del PSRM. / PSRM

"Murcia, entre las más beneficiadas"

Tras el término de la comparecencia de la consejera, la portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, defendió la propuesta del Gobierno de España y aseguró que la Región de Murcia sería una de las autonomías más beneficiadas con el nuevo modelo que quiere sacar adelante el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Somos la comunidad que más incrementa sus recursos porcentualmente con este nuevo modelo, un 20% más respecto al modelo de financiación que tenemos en la actualidad", afirmó al tiempo que avisó de que "López Miras está rechazando 1.188 millones de euros más al año para climatizar aulas, contratar más sanitarios o dotar de más medios a los bomberos".

La portavoz socialista criticó además la postura del Ejecutivo autonómico al asegurar que "la respuesta del PP siempre es la misma: no a todo, y las consecuencias, lamentablemente, las sufre la ciudadanía de esta región".

Gadea instó al presidente regional a modificar una posición en la negociación que "antepone los intereses de Feijóo, perjudicando sistemáticamente a la Región. Lo que tiene que hacer es dejar de poner excusas, abandonar el argumentario de Génova y sentarse a negociar", espetó.