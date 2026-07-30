Fundación Estrella de Levante impulsa el deporte inclusivo a través de la Liga Súper Fútbol 8

La Fundación Estrella de Levante refuerza su compromiso con la inclusión social a través de su colaboración con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia en la Liga Súper Fútbol 8, una competición dirigida a personas con diferentes capacidades que se ha consolidado como un referente en el ámbito regional.

Esta colaboración se enmarca en el área de acción social de la Fundación, desde la que la entidad canaliza su compromiso con la sociedad murciana a través de diferentes iniciativas, como el apoyo a entidades sociales como Cruz Roja o Cáritas, promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal en distintos ámbitos.

La Liga Súper Fútbol 8, que celebra su octava edición desde su puesta en marcha en 2018, reúne cada temporada a equipos de toda la Región de Murcia con el objetivo de fomentar la participación en un entorno inclusivo, donde el esfuerzo, la superación y el compañerismo forman parte esencial de cada jornada.

En la presente edición, el Atlético de Cieza se ha proclamado campeón en una temporada que vuelve a poner de manifiesto la consolidación y el crecimiento de esta competición dentro del panorama deportivo regional. En este contexto, Fundación Estrella de Levante continúa apoyando el desarrollo de este proyecto y mantiene así su apuesta por iniciativas que contribuyen a construir una sociedad más inclusiva, promoviendo oportunidades y fomentando la participación en distintos ámbitos sociales.

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«Colaboramos con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia en el desarrollo de la creación y celebración de la Liga Súper Fútbol F8. Una iniciativa pionera en España formada por once equipos compuestos por personas con discapacidad intelectual de la Región de Murcia, con el fin de fomentar su autonomía personal y ayudar a la integración social y la igualdad. Un proyecto con el que vamos a ganar mucho más que un partido de fútbol, provocando un cambio positivo en el desarrollo y la percepción social de un colectivo de auténticos campeones», afirman desde la Fundación Estrella de Levante.