Croem espera que el convenio del metal se cierre tras el verano: "El mejor acuerdo es el que no deja contento a nadie"

El presidente de la patronal regional Croem, Miguel López Abad, mostró este jueves su optimismo para que la negociación del enquistado convenio colectivo del metal pueda desbloquearse tras el verano y concluya con un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, pese a las dificultades que presenta un sector integrado por miles de empresas en la Región de Murcia.

López Abad recordó tras la presentación del último informe del Índice de Confianza Empresarial (ICE) que se trata de una negociación especialmente compleja debido al peso que tiene el sector del metal en la economía regional: "Sabemos que son más de 2.500 empresas las que están en Fremm y es una negociación bastante complicada", asintió.

Aun así, se mostró convencido de que ambas partes volverán a sentarse a negociar una vez finalice el periodo estival. "No me cabe la menor duda de que cuando pase septiembre se volverán a sentar y llegarán a un acuerdo", aseguró. Así, defendió que el objetivo de cualquier negociación colectiva debe ser alcanzar consensos en los que ninguna de las partes obtenga una victoria absoluta: "Siempre digo que los mejores acuerdos son los que no dejan contento a nadie".

Durante su intervención evitó entrar en las discrepancias existentes entre las organizaciones sindicales después de que UGT acusase a CCOO de "traición" por llegar a un preacuerdo con la Fremm a espaldas de ellos, recordando que este tipo de situaciones forman parte del proceso negociador propio de un convenio tan importante como el del metal, del que dependen unos 35.000 trabajadores en la Región.

Respaldo a Martínez Pagán: "Las elecciones funcionan"

López Abad aplaudió el reciente relevo en la presidencia de la Fremm después de que el empresario cartagenero Tomás Martínez Pagán se hiciese el pasado martes con una holgada victoria en las elecciones de la Federación. El presidente de Croem recordó que el cambio responde al cumplimiento de la limitación de mandatos prevista en los estatutos de la federación y agradeció el trabajo desarrollado por Alfonso Hernández Zapata durante estos casi 9 años al frente de la patronal del metal.

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"Estamos de enhorabuena porque la democracia funciona y las elecciones funcionan", afirmó López Abad. Asimismo, destacó que la nueva dirección garantiza la continuidad de una organización que definió como "la federación empresarial más grande de la Región de Murcia".