La Costa Cálida lidera el crecimiento del país y roza el lleno en agosto: nueve de cada diez viviendas turísticas ya están reservadas

Las previsiones desde hacía meses venían apuntando hacia una "temporada histórica" de turismo en las playas y costa de la Región de Murcia y los últimos datos de reservas referentes al próximo mes de agosto reafirman la tendencia al alza. Con los principales hoteles llenos desde hace meses, también se hace prácticamente misión imposible encontrar a estas alturas del verano cualquier piso, casa o alojamiento cercano al mar.

Tanto es así que nueve de cada diez viviendas turísticas situadas en los municipios costeros murcianos (89,1%) están ya cogidas para el tradicional mes de las vacaciones y del 'boom' de veraneantes y visitantes que buscan disfrutar de los días de sol y playa en La Manga y el Mar Menor así como en otras zonas de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, Mazarrón o Águilas.

Y que año tras año la Costa Cálida va afianzándose entre los destinos preferidos para veranear es un hecho: lidera a nivel nacional el ranking de crecimiento interanual en las tasas de reserva al pasar del 80,6% en agosto de 2025 al 89,1% que habrá para este mes próximo, lo que supone un 8,5% más de diferencia entre un año y otro. Así lo exponen los datos de un estudio publicado este miércoles por Rentalia, la plataforma de alquiler vacacional de Idealista y que ha sido elaborado a partir del análisis de la disponibilidad de alojamientos situados a menos de 15 kilómetros de la playa.

La Manga y el Mar Menor afrontan el mes fuerte del verano con una demanda que apunta a cifras récord

El sector turístico de la Región viene desde hace tiempo alertando de que este verano iba a marcar récords, entre otras causas, por el posible trasvase de personas que decidan hacer turismo nacional y de extranjeros que opten por visitar nuestro país ante la incertidumbre geopolítica actual derivada del conflicto en Oriente Próximo, tal y como ya adelantó a este periódico el director del hotel Thalasia y presidente de Hostetur, la Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida, José Catalá.

Hace apenas unas semanas la patronal nacional del turismo representada por Exceltur también llenaba de optimismo a hoteles, alojamientos y trabajadores que forman parte de toda la cadena turística regional, ya que situaba a Murcia solo por detrás de la Comunidad Valenciana en cuanto al número de ventas de cara a este verano, que aumentarían un 9,5% en el tercer trimestre del año según las mismas estimaciones. Chiringuitos, bares y restaurantes cercanos a las zonas de playa también afrontan con optimismo estas próximas semanas de cara a hacer caja 'extra'.

Canarias nos sigue de cerca

Y el reciente informe de Rentalia no deja lugar a dudas y sitúa a la Comunidad como la que más crece durante este mes en cuanto a reservas de pisos turísticos junto a otras 13 zonas, aunque a menor ritmo: Rentalia también destaca en su estudio los repuntes en Fuerteventura (del 77,7% al 85,5%) y Gran Canaria (del 75,9% al 82,6%). Por el contrario, el mayor descenso lo experimenta Tenerife, que cae del 75,2% al 72,4%, seguida de Almería (del 88,9% al 86,5%) y Girona (del 86,9% al 85%).

La llegada de visitantes extranjeros y el atractivo del eclipse del 12 de agosto refuerzan las previsiones

Y, sin duda, este año el aliciente también está puesto en el eclipse que se podrá ver el próximo 12 de agosto, el primero del histórico Trío de Eclipses que se podrá ver en la Región hasta 2028, desde las zonas costeras y que ha despertado la curiosidad de muchos para poder verlo y disfrutarlo a pie de playa.

Así, en el cómputo global, las reservas de viviendas turísticas en las costas españolas para el mes de agosto han alcanzado el 85,5% de ocupación, lo que representa un incremento de un punto porcentual respecto al mismo periodo del año anterior.

Ocupación de las viviendas turísticas en la costa española en agosto. / Rentalia

A la cabeza del ranking se encuentra Mallorca, con un 99% de sus viviendas turísticas ya reservadas de cara a los siguientes días. Le siguen las costas de Asturias (95,6%), Menorca (94,6%), Lanzarote (93,5%) y Alicante (92,2%). Por debajo de la cota del 90% se posicionaría así la costa de la Región de Murcia (89,1%), Cantabria (88,3%), Cádiz (87,5%), la Costa del Sol en Málaga (86,8%) y Almería (86,5%).

Los principales hoteles llevan meses completos y encontrar alojamiento vacacional se ha convertido en una tarea casi imposible

En el promedio nacional se sitúa Fuerteventura (85,5%), seguida por la Costa Brava (85%), la Costa del Azahar en Castellón (84,3%), Gran Canaria (82,6%), Pontevedra (81,4%) y A Coruña (80,9%). En el extremo opuesto, las menores cifras de ocupación y, por tanto, mayor margen para reservas de última hora, se registran en la Costa de la Luz onubense (44,7%), Tenerife (72,4%), Valencia (72,6%), la Costa Dorada en Tarragona (76,7%) y Barcelona (77,9%).

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Asimismo, el informe analiza los equipamientos más demandados por los usuarios: el aire acondicionado alcanza un 86,7% de reservas en los inmuebles que disponen de él, mientras que la piscina registra un 85%. Fuera del litoral, la ocupación media de las casas rurales en el conjunto de España para el mes de agosto se sitúa en el 87,6%.