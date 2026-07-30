La Comunidad reivindica una ejecución cercana al 100% en prevención de incendios y carga contra Sánchez por falta de medios

La sucesión de grandes incendios forestales registrados este verano en España reabrió este jueves en la Región de Murcia la discusión política sobre la prevención y los medios de extinción. El Gobierno autonómico cargó contra Pedro Sánchez por la falta de inversiones estatales, mientras defendió su gestión frente a las críticas de IU sobre la ejecución del presupuesto destinado a los montes.

Mientras la portavoz del Ejecutivo regional, Marisa López Aragón, acusó a Pedro Sánchez de desatender las inversiones estatales en esta materia, la Comunidad respondió a las críticas de IU sobre una supuesta falta de ejecución presupuestaria en los montes asegurando que los datos utilizados por la formación son "incorrectos e incompletos".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, López Aragón reprochó al presidente del Gobierno que atribuya los incendios únicamente a los efectos del cambio climático sin acompañar ese discurso de una mayor dotación de medios. En su intervención sostuvo que el Ejecutivo central "se ampara en la firma de un pacto de Estado contra el cambio climático como escudo para tapar la ausencia de inversiones en medios y recursos".

La portavoz cuestionó la inversión realizada por el Estado. "¿Cuánto ha invertido el Gobierno de Sánchez en dotar de más medios al Estado en la lucha contra los incendios? Nadie ha dado una cifra porque no la tienen. Su política ha sido la del abandono", afirmó.

Según explicó, un acuerdo político sobre cambio climático "no puede sustituir de ninguna forma a la gestión, a la prevención, a la planificación, a la coordinación de las administraciones y a la dotación de medios suficientes".

Frente a esa actuación, López Aragón reivindicó la respuesta del Gobierno regional y recordó la colaboración prestada en distintos incendios registrados en otras comunidades autónomas. Tras señalar que los efectivos desplazados a Madrid, Toledo y Ávila ya han regresado, indicó que una veintena de profesionales permanecen colaborando en la extinción del incendio de Castellón. Esa cooperación, dijo, demuestra que "ante una emergencia lo importante es sumar recursos, cooperar y estar donde se necesita", al tiempo que puso en valor el trabajo desarrollado por los servicios de emergencias.

Foto de familia tras el acto de la firma del acuerdo con los bomberos forestales de la Región de Murcia / Juan Carlos Caval

La portavoz también destacó las mejoras alcanzadas en las últimas semanas para reforzar el dispositivo autonómico, con el acuerdo suscrito con los bomberos forestales y el preacuerdo con los representantes del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento. Esas medidas, añadió, permitirán incrementar efectivos, mejorar la estabilidad laboral y reforzar las condiciones de trabajo de unos profesionales que "se juegan la vida para proteger nuestros montes, nuestros municipios y, sobre todo, a las personas".

IU y el baile de cifras

Las declaraciones de López Aragón coincidieron con la denuncia formulada por IU-Verdes, que acusó al Ejecutivo de Fernando López Miras de dejar sin ejecutar alrededor de 11 millones de euros anuales destinados a gestión forestal y prevención de incendios. La formación sostiene que una parte importante de las inversiones previstas para restauración ambiental, mejora de montes, adquisición de medios o adaptación al cambio climático no llega a materializarse.

Su coordinadora regional, Penélope Luna, aseguró que el Gobierno regional "anuncia millones para hacerse titulares, pero cuando llega el momento de invertir de verdad en proteger nuestros montes, el dinero se queda en los cajones". Además, defendió que la mejor política forestal consiste en prevenir los incendios durante todo el año y no únicamente en extinguirlos cuando se producen.

Sin embargo, fuentes de la Comunidad Autónoma rechazaron esa interpretación y sostuvieron que IU realiza una lectura "incorrecta e incompleta" de la ejecución presupuestaria. Según precisaron, solo entre 2025 y 2026 el Gobierno regional ha movilizado 20,9 millones de euros en actuaciones de gestión forestal y prevención de incendios, unos trabajos que alcanzan cerca de 11.500 hectáreas de montes de la Región.

Las mismas fuentes subrayaron que la formación mezcla fondos propios con programas europeos cuya ejecución es necesariamente plurianual, por lo que consideran improcedente valorar cada ejercicio de forma aislada. En ese sentido, remarcaron que la ejecución de los fondos propios de la Comunidad "se sitúa habitualmente muy cerca del cien por cien".

Respecto a la financiación europea, el Ejecutivo regional recordó que el programa FEADER, concluido en diciembre de 2025, alcanzó una ejecución del 96 %, mientras que los fondos Next Generation, cuyo plazo finaliza en agosto de este año, presentan ya una ejecución del 97 % y aspiran a cerrar el periodo con un 99 %.

Con esos datos, la Comunidad niega que existan recursos perdidos o actuaciones abandonadas y sostiene que las inversiones destinadas a la conservación de los montes y a la prevención de incendios presentan niveles de ejecución próximos al cien por cien.

El PSOE aseguran que el pacto regional no resuelve las carencias

El PSOE también cuestionó el alcance del preacuerdo alcanzado por el Gobierno regional con los representantes del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento. El diputado regional Fernando Moreno sostuvo que los propios mandos del servicio ya han advertido de que ese pacto "no resuelve" las carencias estructurales del organismo y acusó al Ejecutivo autonómico de incumplir los compromisos adquiridos en los últimos años, incluido el acuerdo firmado en 2022

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Moreno aseguró que el incremento salarial previsto no solucionará la falta de medios materiales ni la renovación de la flota de vehículos. Como ejemplo, señaló la situación del parque de bomberos de Mula, que, según explicó, presta servicio a una amplia zona con una dotación de un cabo y dos bomberos y dispone de un camión de más de veinte años que sufre averías frecuentes. El parlamentario socialista defendió que las reclamaciones realizadas por su partido han contribuido a que comiencen a distribuirse cámaras de visión térmica entre los efectivos y responsabilizó al Gobierno regional del deterioro del Consorcio.