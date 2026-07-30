La Comunidad abre 17 expedientes a pisos turísticos ilegales durante la primera mitad del año

Cada vez resulta más difícil mantener un alojamiento turístico al margen de la legalidad en la Región de Murcia. La proliferación de herramientas tecnológicas, el cruce de datos y el mayor control sobre las plataformas digitales que ofertan viviendas vacacionales están estrechando el cerco sobre una oferta clandestina que, aunque poco a poco va disminuyendo, todavía sigue existiendo.

Prueba de ello es que la Consejería de Turismo ha iniciado 17 expedientes sancionadores durante el primer semestre de 2026 contra alojamientos que ejercían la actividad turística sin haber presentado la correspondiente declaración responsable, el documento obligatorio para poder operar legalmente.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), que este año se había fijado el objetivo de detectar 200 alojamientos alegales mediante distintas inspecciones presenciales específicas a establecimientos o actividades que operen fuera de la legalidad. La previsión aparece recogida en el Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica del organismo, dentro del Contrato-Programa para el ejercicio 2026 suscrito entre la Consejería y el Itrem y publicado recientemente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

El contrato-programa señala que el Gobierno regional continuará utilizando herramientas tecnológicas para facilitar el afloramiento y regularización de los alojamientos no declarados, así como una aplicación informática destinada a agilizar las inspecciones. La lucha contra la oferta clandestina forma parte de una estrategia con la que la Consejería que dirige Carmen Conesa pretende elevar la calidad del destino, reducir el intrusismo y conocer con mayor precisión el número real de plazas y turistas.

Más de 1.400 borrados en 2025

La actividad inspectora ya está dando resultados. Según los datos facilitados por la Consejería, durante los seis primeros meses de 2026 se han revisado las principales plataformas de oferta de alojamiento turístico, entre ellas Booking, Airbnb, Vrbo, Milanuncios, Fotocasa, EscapadaRural, CasasRurales, PortalRural, además de Facebook e Instagram, con el objetivo de localizar posibles alojamientos que operan al margen de la normativa.

En ese mismo periodo se han realizado 210 visitas de inspección para comprobar el cumplimiento del decreto que regula este tipo de establecimientos y se han dictado 226 resoluciones denegando la clasificación de alojamientos turísticos, al no cumplir los requisitos exigidos por la normativa autonómica. A ello se suman los 17 expedientes sancionadores abiertos por ejercer la actividad sin haber presentado la declaración responsable.

Cabe recordar que el Itrem ya creó una mesa de seguimiento y durante 2025 comunicó a las principales plataformas digitales la existencia de más de un millar de anuncios irregulares. Como consecuencia de este trabajo, 1.436 anuncios fueron retirados solo durante el pasado año. El nuevo documento apunta así que se produjo un «incremento exponencial» en su detección y anuncia que la labor continuará durante este ejercicio.

Más allá de las inspecciones, el contrato-programa asigna al Instituto de Turismo un presupuesto de 21,38 millones de euros. Las áreas de Promoción y Comunicación absorben 13,79 millones, alrededor del 64,5 % del total. El organismo prevé desarrollar 35 campañas y acciones publicitarias dirigidas a los mercados regional, nacional e internacional, con una meta conjunta de 56 millones de impresiones digitales, además de emitir 170 notas de prensa y lograr 50 reportajes en medios de comunicación.

Inteligencia artificial y Bono Turístico

Entre las novedades figura el proyecto Intelligence Assistant Región de Murcia-Costa Cálida, un sistema de inteligencia artificial que responderá consultas de los viajeros y ofrecerá información personalizada a través de webs, redes sociales y canales de comercialización. La herramienta también pretende analizar los datos generados y aplicar modelos predictivos para anticipar el comportamiento de los turistas.

El programa mantiene asimismo el Bono Turístico, dotado inicialmente con 500.000 euros, que cubrirá el 50 % del coste de estancias de al menos dos noches, hasta un máximo de 250 euros por beneficiario.