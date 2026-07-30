Los ayuntamientos recibirán 2 millones para reforzar la atención social con 63 nuevos profesionales

Las necesidades sociales de una población cada vez más diversa y el aumento de las demandas de apoyo vuelven a marcar parte de la agenda del Consejo de Gobierno. La reunión celebrada este jueves dio luz verde a una inversión cercana a los dos millones de euros para reforzar los Servicios Sociales de Atención Primaria con la incorporación de 63 profesionales, al tiempo que aprobó una nueva ayuda para ampliar el apoyo a menores con trastorno del espectro autista (TEA) y a sus familias.

El Ejecutivo regional autorizó la concesión de subvenciones por importe de 1.973.296 euros destinadas a 28 ayuntamientos y cuatro mancomunidades de Servicios Sociales para financiar la contratación de 63 nuevos profesionales. La medida persigue mejorar las ratios de atención y adaptar los equipos a las necesidades de la población de cada municipio.

Los fondos permitirán incorporar trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y auxiliares administrativos, con el objetivo de reforzar la estructura de unos servicios que constituyen el primer nivel de atención para personas y familias que requieren apoyo, orientación o protección.

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, destacó tras la reunión del Consejo de Gobierno que esta inversión está orientada a fortalecer "la atención social más cercana a los ciudadanos". Según explicó, los nuevos profesionales contribuirán a que los servicios puedan ofrecer una respuesta más rápida y ajustada a cada situación.

La portavoz señaló que esta actuación también servirá para reducir la carga de trabajo "y conseguir que la atención sea más ágil, más cercana y adaptada a la población de cada municipio", al recordar que "detrás de cada expediente social hay una persona, hay una familia o una situación que necesita una respuesta rápida y profesional".

La financiación permitirá que los municipios dispongan de equipos multidisciplinares y personal administrativo en función de su población, una línea de actuación que el Gobierno regional mantiene desde convocatorias anteriores y con la que continúa avanzando en el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Esa norma fija unas ratios mínimas de profesionales según el número de habitantes para garantizar el acceso al sistema público de servicios sociales en condiciones de igualdad.

Apoyo al alumnado con autismo

Otro de los acuerdos adoptados contempla una subvención de 60.000 euros a la Federación de Autismo de la Región de Murcia para desarrollar actividades dirigidas a unos 300 menores y adolescentes de entre 6 y 16 años con trastorno del espectro autista fuera del horario lectivo.

La ayuda permitirá organizar talleres de habilidades sociales, actividades complementarias y escuelas para padres y madres, con el propósito de ampliar el acompañamiento tanto al alumnado como a sus familias más allá del ámbito escolar.

López Aragón recordó que actualmente más de 7.700 alumnos de la Región presentan trastorno del espectro autista, una cifra que representa más del 40% del alumnado con necesidades educativas especiales. Para la portavoz, estos datos reflejan la necesidad de seguir reforzando los recursos disponibles.

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En este sentido, afirmó que el objetivo del Ejecutivo es que estos estudiantes "dispongan de los recursos necesarios para aprender, participar, relacionarse y desarrollar plenamente sus capacidades". Además, añadió que también se busca que "sus familias se sientan acompañadas y dispongan de orientación durante todo el proceso educativo".