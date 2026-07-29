SIDI denuncia la insuficiencia de plazas y la falta de claridad en el acto de adjudicación de funcionarios en prácticas de maestros de la Región de Murcia

El Sindicato Independiente de Docentes (SIDI) ha manifestado en un comunicado su disconformidad con el acto de adjudicación de funcionarios en prácticas del cuerpo de maestros que se está celebrando desde el lunes por la tarde.

Denuncian que en la convocatoria "no se ha acotado con claridad y transparencia lo que un funcionario en prácticas está obligado a seleccionar para que no se le asigne con carácter forzoso una plaza, y la Consejería únicamente ha velado por intentar buscar solución a un problema evidente: en algunas especialidades no hay plazas suficientes para los funcionarios en prácticas, sobre todo en especialidades como infantil, audición y lenguaje, educación física…."

Desde el sindicato, que es la primera fuerza de la Mesa Sectorial de Educación, afirman que han podido constatar que, desde el servicio de personal docente, a través de los correos se ha indicado a los funcionarios en prácticas que, quienes no obtengan destino tendrán que participar en el acto de interinos maestros, lo que nos lleva a considerar muy gravemente que la Consejería tendrá que crear nuevas plazas vacantes para ese acto.

Para SIDI, de producirse dicho hecho, se vulnerarían los derechos de todos los docentes del cuerpo de maestros que han participado en los actos telemáticos de julio, ya que se vulneraría el orden de los colectivos que regula la Orden 29/06/26 que establece procedimientos en materia de recursos humanos para el curso 26-27 – BORM 1/7/2026.

"El hecho de no tener suficientes puestos para los funcionarios en prácticas ha obligado a la Consejería a apelar a la voluntad del funcionario de querer unir parciales, parciales de dos especialidades, bilingües, etc., demuestra una grave falta de planificación de esta Consejería. Para más abundamiento, la Consejería ha inundado los listados de solicitudes con una cantidad enorme de parciales que por las horas de las mismas (12 y 14 horas) las hacían incombinables, y de igual forma inundando con vacantes de otras especialidades de jornada completa, que no pueden ser seleccionadas por funcionarios en prácticas al no ser de su especialidad, induciendo gravemente al error, generando una pérdida innecesaria de tiempo, así como una gran frustración por el trabajo de búsqueda baldío para el funcionario en prácticas", achacan a la Consejería de Educación.

SIDI ha solicitado a la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia que, en el caso de crear nuevas vacantes para dar solución a quienes queden sin plaza, lo haga permitiendo un acto de readjudicación donde participen de forma voluntaria todos los docentes funcionarios que ya han obtenido destino en cualquier acto de adjudicación del mes de julio, evitando discriminaciones y la vulneración de la normativa reguladora del orden de prelación de los distintos colectivos.

En los resultados provisionales se han adjudicado 1426 vacantes a funcionarios en prácticas de los 1496 seleccionados y 29 a funcionarios en comisión de servicios de otra comunidad. Quedando 70 sin adjudicar.