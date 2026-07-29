Realidad virtual, radiología y un futuro quirófano robótico en el nuevo centro de habilidades clínicas de la UMU

El campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia estrena un centro de habilidades clínicas en el que los estudiantes podrán entrenar técnicas médicas mediante ejemplos prácticos desarrollados en simuladores o recreados en realidad virtual.

El nuevo edificio de dos plantas y más de 1.000 metros cuadrados supone una ampliación a las cuatro salas de simulación que ya llevaban seis años abiertas en el aulario. Con esta nueva incorporación, alumnos y docentes tienen a su disposición una sala de usos múltiples con capacidad para 200 personas, que se puede dividir en dos espacios independientes y está equipada con sistemas audiovisuales interactivos y de retransmisión.

También cuenta con una sala de habilidades, que alberga simuladores de laparoscopia digestiva, palpación abdominal, patología digestiva y radiología intervencionista.

Simuladores de la sala de habilidades / Juan Carlos Caval

Asimismo, el edificio incorpora un aula de realidad virtual, dotada con 15 gafas, 30 puestos de práctica y escenarios inmersivos desarrollados por profesorado de la Universidad de Murcia con el apoyo técnico de ÁTICA; tres salas específicas de habilidades clínicas; y una sala de informática con 60 puestos de trabajo.

Además, está previsto que en el futuro este mismo edificio albergue un quirófano simulado con tecnología robótica. Sobre la incorporación de este edificio la decana de la Facultad de Medicina, Carmen Robles, indicó a este diario que esta sala nace de un convenio entre la Universidad de Murcia y el Servicio Murciano de Salud, "que estará cerrado en dos meses, por lo que siendo optimistas el quirófano estará listo a principios de año".

Además, en su opinión, el avance más significativo que integra este edificio es "la capacidad de generar espacios de realidad virtual creados por los mismos profesores, ya que hay muy pocas universidades en España que cuenten con esta tecnología y la mayoría compran los escenarios a empresas".

Fachada del centro de habilidades clínicas en el campus de Ciencias de la Salud / Juan Carlos Caval

Otros de los avances más destacados son el simulador FioNA (Fine Needle Aspiration) y los modelos de trauma. FioNA es un simulador patentado para el aprendizaje y perfeccionamiento de la Punción-Aspiración con Aguja Fina (PAAF) en patología mamaria.

Por su parte, los modelos de trauma están diseñados para la simulación de fracturas y se emplean en prácticas de vendajes funcionales.

Colaboración institucional

El edificio ha sido financiado por el Ministerio de Sanidad gracias a la subvención concedida tras el incremento del 10 % de las plazas del grado en Medicina, que pasaron de 200 a 220 estudiantes de nuevo ingreso por curso.

Además, al acto de inauguración acudieron el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez; el rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, y la decana de la Facultad de Medicina, Carmen Robles, así como otras autoridades.

Fernando López Miras, Rebeca Pérez, Samuel Baixauli y Carmen Robles visitan las nuevas dependencias universarias, este miércoles / Juan Carlos Caval

Baixauli destacó que la inauguración de este edificio ha sido posible gracias a la colaboración entre distintas instituciones como es la Comunidad o el Ayuntamiento de Murcia, además definió la apertura del centro como "un día de satisfacción y un paso adelante en la innovación".

En la misma línea, López Miras señaló este nuevo centro como "un paso adelante para toda la sociedad murciana" y una apuesta por el futuro de toda la Región de Murcia.

El nuevo centro de habilidades clínicas de la UMU lleva por nombre Cirujana Doña Jamila / Juan Carlos Caval

Homenaje a la primera cirujana

El nuevo centro de habilidades clínicas de la UMU lleva por nombre Cirujana Doña Jamila, en honor a la primera mujer documentada en España que consiguió el reconocimiento para ejercer la profesión.

Jamila era una mujer murciana de la Edad Media que obtuvo el permiso del Ayuntamiento de Murcia para desempeñar la cirugía en Murcia. Su nombre ahora estará vinculado al nuevo edificio de la UMU.

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Sobre este nombramiento, el rector Baixauli lo señaló como "un acierto que honra a las pioneras de la Sanidad". De igual manera, el presidente regional, subrayó que doña Jamila "es una figura que desafió los limites de su tiempo al convertirse en la primera mujer cirujana".