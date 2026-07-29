Casa Real
La moneda de Leonor con sello murciano vuela de los bancos y su busto triunfa entre los turistas
La pieza conmemorativa de su paso por la Academia General del Aire de San Javier ya se ha agotado en algunas entidades de la Región, mientras que el busto de la princesa con mono de vuelo gana popularidad entre los que visitan Santiago de la Ribera
La huella que la princesa Leonor ha dejado en la Academia General del Aire y del Espacio (AGAE) de San Javier ya puede llevarse en el bolsillo... o en la vitrina. La nueva moneda conmemorativa dedicada a la heredera al trono, emitida por la Real Casa de la Moneda tras finalizar su formación militar en el Ejército del Aire, ya está disponible y, en algunas entidades bancarias de la Región, prácticamente se ha agotado por la elevada demanda.
La pieza, acuñada en plata de ley y con un diámetro de 33 milímetros, rinde homenaje a la etapa de la Princesa de Asturias en la AGAE. En el anverso aparece la efigie de Leonor de Borbón luciendo el uniforme de alférez alumna, mientras que el reverso muestra, en color, el avión de entrenamiento Pilatus PC-21, con el que realizó sus prácticas de vuelo en la base aérea de San Javier.
La Real Casa de la Moneda ha emitido un millón de ejemplares, con un precio de venta de 60 euros. Aunque tiene valor facial y no puede utilizarse como medio de pago, su carácter conmemorativo la convierte en una pieza destinada principalmente al coleccionismo. Su vinculación con la futura reina y con la Región de Murcia ha despertado un notable interés entre coleccionistas y curiosos.
Un busto inspirado en la futura reina
La moneda no es el único recuerdo que ha dejado el paso de Leonor por Santiago de la Ribera. En Efectos Militares Sevilla, un establecimiento de la localidad especializado en artículos militares también se comercializa un busto de la princesa elaborado mediante impresión 3D y pintado a todo color.
La figura, de unos 25 centímetros de altura, representa a Leonor con el mono de vuelo y sosteniendo el casco de piloto bajo el brazo izquierdo. En la base luce el emblema de piloto y la inscripción dorada 'Alférez Alumna Borbón Ortiz'.
Jaime Sevilla, responsable del establecimiento, asegura que los principales compradores son turistas que desean llevarse un recuerdo del lugar donde la futura reina aprendió a pilotar un avión.
La visita que nunca llegó
Pese a la repercusión que ha alcanzado la figura, Sevilla reconoce que nunca ha podido entregarle personalmente uno de los bustos. No obstante, cree que Leonor conoce su existencia, ya sea por fotografías, por comentarios de sus compañeros de promoción o incluso por miembros de su equipo de seguridad.
Y es que durante su estancia en la Academia, los escoltas de la heredera acudieron en varias ocasiones al establecimiento para encargar distintos complementos del uniforme, como parches identificativos, galones y hombreras, entre otros complementos que realizan en esta firma comercial desde hace 70 años. Posteriormente, estos encargos eran entregados en la Academia General del Aire.
El comerciante lamenta que la princesa no llegara a visitar la tienda, como sí hizo en su día el entonces príncipe Felipe durante su formación militar en San Javier.
Sin embargo, una de las empleadas recuerda un breve encuentro con Leonor. Explica que la princesa acudió en una ocasión para entregar una fotografía dedicada que hoy se exhibe en el mostrador del establecimiento. La describe como una joven "muy simpática", aunque reconoce que, por motivos de seguridad, no pudo fotografiarse con ella.
- Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
- Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia
- Carlos Alcaraz bate otro récord sin la necesidad de jugar
- Cuatro heridos leves tras la colisión de cuatro coches y un camión en la A-7 a la altura de Murcia
- El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido
- Descubren en la Región dos especies de rayas que reescriben la biodiversidad del Mediterráneo
- Muere un hombre de 64 años al ahogarse en la piscina municipal del Infante en Murcia
- Cortes totales al tráfico en Ronda Sur, Espinardo y Reino de Murcia: consulta las calles afectadas por las obras de Red Eléctrica