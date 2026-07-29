Makro apuesta por los ultrafrescos para impulsar la hostelería en verano

La llegada del verano marca uno de los momentos más intensos para la hostelería. Terrazas llenas, aumento del turismo y una mayor demanda de propuestas frescas convierten la gestión de cocina en un reto diario para bares y restaurantes. En este escenario, la calidad de la materia prima y la capacidad de optimizar procesos se han convertido en factores decisivos.

Consciente de esta realidad, Makro refuerza durante la temporada estival su apuesta por los productos ultrafrescos, una categoría estratégica que combina calidad, proximidad y practicidad para ayudar a los profesionales a responder a las exigencias del verano sin renunciar a la excelencia gastronómica.

Frescos preparados para ganar tiempo

Precisamente la necesidad de optimizar recursos ha llevado a Makro a desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades actuales de la hostelería. En la sección de frutas y verduras, la compañía ofrece cada vez más referencias listas para usar, desde aguacate cortado en dados hasta ajos pelados o vegetales preparados para su utilización inmediata.

La pescadería es otro pilar fundamental, especialmente en verano, cuando el consumo de pescado y marisco se incrementa de forma notable. Aquí, Makro apuesta por productos frescos ya limpios y preparados, listos para su uso en cocina. Esta solución reduce tiempos de manipulación y facilita el servicio, algo esencial en entornos donde la agilidad marca la diferencia, como terrazas, restaurantes de costa o establecimientos con alta rotación.

Su pescadería apuesta por productos frescos ya limpios y preparados. / Makro

En el área de carnes, por ejemplo, la firma ha introducido sistemas de cálculo basados en el precio por ración, facilitando un mayor control sobre los márgenes de cada plato. Asimismo, bajo la marca METRO Chef, ofrece una amplia selección de cortes de vacuno europeo premium, entre ellos solomillo, lomo alto o picaña.

Estos formatos permiten reducir tiempos de manipulación y simplificar tareas en cocina, algo especialmente valorado en establecimientos con gran volumen de trabajo durante la temporada alta.

En una gastronomía cada vez más vinculada al origen y a la sostenibilidad, el producto local se ha convertido en un elemento diferencial. / Makro

Dicha filosofía se traslada a la gama Smart Chef, concebida para facilitar procesos sin comprometer la calidad del producto. La propuesta incluye elaboraciones de cuarta y quinta gama, así como ingredientes parcialmente procesados que reducen la merma, optimizan los costes y permiten a los profesionales concentrar sus esfuerzos en la creatividad y el servicio.

El protagonismo de la huerta murciana

En una gastronomía cada vez más vinculada al origen y a la sostenibilidad, el producto local se ha convertido en un elemento diferencial. La cercanía de la huerta murciana, la riqueza del litoral mediterráneo y el respeto por los ciclos naturales permiten a los profesionales diseñar propuestas más auténticas, sostenibles y atractivas para el consumidor.

Durante los meses de verano, tomates, pepinos, calabacines, pimientos, berenjenas y distintas variedades de lechuga alcanzan su mejor momento de consumo. Ingredientes que forman parte de la identidad gastronómica mediterránea y que se convierten en la base de ensaladas, gazpachos, verduras a la parrilla y otras elaboraciones frescas especialmente demandadas en julio y agosto. El tomate murciano, reconocido por su sabor intenso y su calidad, es uno de los grandes protagonistas de esta época del año.

La oferta se completa con frutas como melón, sandía, melocotón, nectarina, paraguayo o albaricoque, productos que aportan frescura, color y versatilidad tanto en postres como en propuestas saladas cada vez más presentes en las cartas de los restaurantes.

Consciente de la importancia que tiene para la hostelería trabajar con materias primas de proximidad, Makro potencia el acceso a productos frescos y de temporada, facilitando a los profesionales ingredientes que destacan por su calidad, sabor y rendimiento. Apostar por el producto local no solo permite ofrecer una mejor experiencia gastronómica al cliente final, sino que contribuye además a reducir los tiempos de transporte, preservar la frescura de los alimentos y apoyar al tejido agrícola de la Región.

Calidad, rentabilidad y asesoramiento

De esta manera, la combinación de producto local, estacionalidad y soluciones adaptadas a las necesidades de la hostelería se consolida como uno de los pilares de la estrategia de ultrafrescos de Makro, especialmente relevante en una temporada donde la frescura y la calidad marcan la diferencia.

Bajo la marca METRO Chef, ofrece una amplia selección de cortes de vacuno europeo premium, entre ellos solomillo, lomo alto o picaña. / Makro

Todo ello está respaldado por una red de más de 600 especialistas en producto fresco distribuidos en sus centros Cash&Carry, que asesoran a los hosteleros en cuestiones relacionadas con la selección, conservación y aprovechamiento de las distintas referencias.

Los resultados reflejan la solidez de esta estrategia. La categoría de ultrafrescos ya representa el 30,1% de sus ventas y ha crecido un 14,4% durante el ejercicio fiscal 2024/25, reflejando el creciente interés del sector por una oferta que une producto, servicio y especialización. Un dato que confirma el creciente interés del sector por soluciones que combinen calidad, practicidad y adaptación a la temporada.

En definitiva, la compañía busca consolidarse como un socio estratégico para la hostelería, capaz de ofrecer no solo producto, sino también herramientas y conocimiento. En una estación como el verano, donde cada servicio cuenta, la combinación de frescura, eficiencia y adaptación marca la diferencia