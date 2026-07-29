El Gobierno culmina la primera gran restauración de la Sierra Minera con el sellado de siete depósitos

La recuperación de la Sierra Minera da un paso que durante décadas reclamaron los vecinos de El Llano del Beal. La primera gran actuación del Ministerio para la Transición Ecológica en este enclave ya ha concluido y abre una nueva etapa para una de las zonas más degradadas ambientalmente del entorno del Mar Menor, donde la herencia de la actividad minera seguía condicionando tanto el paisaje como la salud de la población.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha finalizado las obras de remediación ambiental de siete depósitos mineros abandonados situados entre El Llano del Beal y El Estrecho de San Ginés, en Cartagena, una actuación enmarcada en el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM) que ha supuesto una inversión cercana a los siete millones de euros.

La intervención ha permitido restaurar cerca de 120.000 metros cuadrados ocupados por antiguos estériles mineros que durante más de tres décadas han sido un foco de contaminación por la dispersión de partículas con metales pesados y por el arrastre de residuos hacia las ramblas que desembocan en la laguna. Según las estimaciones técnicas, el sellado de estos depósitos evitará la movilización de más de 132 toneladas de sedimentos en episodios de lluvias torrenciales con un periodo de retorno de cien años.

El acto de finalización de las obras reunió al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y a la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín Murillo, quienes coincidieron en destacar el valor ambiental y social de un proyecto largamente esperado por los habitantes de la diputación cartagenera.

Martín Murillo describió la jornada como "una tarde muy especial" para los vecinos de El Llano del Beal y sostuvo que la actuación supone comenzar a reparar "las cicatrices" que dejó la minería tras décadas de abandono. La responsable ministerial recordó que el proyecto responde a una reivindicación histórica de asociaciones y plataformas vecinales y subrayó que la restauración no solo persigue recuperar el entorno natural, sino también proteger la salud de quienes han convivido durante años con los residuos mineros.

El delegado del Gobierno Francisco Lucas, este miércoles en la Casa del Pueblo de Llano del Beal / Álex Moreno

La comisionada incidió en la dimensión simbólica de la actuación al considerar que representa un reconocimiento a una comunidad que, tras perder la actividad minera, también vio deteriorarse su entorno y su calidad de vida. "Es un día de homenaje hacia ellos", afirmó, antes de garantizar que el Ministerio continuará desarrollando nuevas actuaciones en la Sierra Minera.

Las obras han consistido en la remodelación topográfica de los terrenos, la remediación de suelos contaminados, la instalación de sistemas de drenaje y elementos de contención, además de la revegetación de toda la superficie intervenida. El objetivo es estabilizar los depósitos, reducir la erosión, recuperar formas naturales del relieve y favorecer la integración paisajística y ecológica del entorno.

Los trabajos se han ejecutado sobre siete antiguos depósitos: La Pobrecica, Colindante Mendoza, el depósito del entorno de El Llano del Beal, San Agustín, Potasa, la antigua parada de FEVE y otro pequeño depósito situado en El Estrecho de San Ginés. Todos ellos forman parte de una de las zonas con mayor concentración de residuos mineros abandonados de la cuenca vertiente al Mar Menor.

Un proyecto que nace de la "lucha vecinal"

Francisco Lucas puso el acento en el origen de la actuación y atribuyó su ejecución a la presión mantenida durante años por los vecinos. "Esta actuación no se ha decidido de forma espontánea en un despacho", afirmó, al asegurar que nace de la "lucha vecinal" de quienes convivieron durante décadas junto a montañas de residuos tóxicos y respiraron el polvo procedente de los estériles mineros.

El delegado del Gobierno defendió además la intervención del Ejecutivo central tras declarar estas actuaciones de interés general en 2021 y contrapuso esa decisión a la actuación de la Comunidad Autónoma. Lucas aseguró que el Gobierno regional ha protagonizado "30 años de dejadez e inacción", una crítica que lanzó, según dijo, "sin ánimo de confrontar", pero convencido de que debía denunciar esa situación.

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El proyecto recién concluido constituye únicamente la primera fase de una estrategia mucho más amplia. El MAPMM prevé destinar 110,8 millones de euros a la restauración de unas 700 hectáreas de la Sierra Minera, donde todavía permanecen cerca de 60 instalaciones mineras abandonadas y suelos contaminados que continúan representando un riesgo ambiental y sanitario. Las actuaciones previstas incluyen el sellado de pozos y balsas, la recuperación de suelos mediante técnicas de fitorremediación y la creación de corredores verdes conectados con la renaturalización de las ramblas mineras y el futuro Cinturón Verde del Mar Menor.