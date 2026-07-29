Medio ambiente
Francisco Lucas se alinea con el rechazo vecinal al sellado de Portmán, aunque evita romper con la hoja de ruta del Ministerio
El delegado del Gobierno asegura que trabaja para atender las demandas vecinales siempre que sean compatibles con la salud y la protección ambiental
El acto para informar de la restauración ambiental de El Llano del Beal dejó este miércoles una imagen difícil de pasar por alto. El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, apareció junto a vecinos que rechazan el proyecto de sellado de la bahía de Portmán, impulsado por el mismo Ministerio al que representa en la Comunidad Autónoma. Una fotografía cargada de simbolismo que refleja el difícil equilibrio entre la posición institucional del Ejecutivo y una reivindicación histórica que sigue muy viva en la comarca.
Preguntado expresamente por si está a favor o en contra del sellado planteado por el Ministerio para la Transición Ecológica, Lucas evitó responder con un sí o un no y optó por una posición intermedia. El delegado aseguró que conoce bien las demandas de Portmán y defendió que trabaja junto al Ministerio para intentar dar respuesta a esas reclamaciones, aunque siempre dentro de los límites que, según afirmó, marcan la protección ambiental y la salud pública.
"Mi posición es conocida por todos los vecinos y vecinas de Portmán", sostuvo, antes de explicar que el objetivo es atender "en la medida de lo posible esa reivindicación histórica", siempre que resulte "compatible con la salud de los vecinos y vecinas".
Las palabras del delegado llegan en un momento especialmente delicado para el futuro de la bahía. El Ministerio mantiene su apuesta por el sellado de los estériles mineros, una solución basada en cubrir y aislar los residuos en lugar de retirarlos, mientras que el rechazo continúa siendo prácticamente unánime entre la Liga de Vecinos de Portmán, colectivos ecologistas, el Ayuntamiento de La Unión y el Gobierno regional.
Ese desacuerdo quedó patente a principios de julio, cuando cientos de vecinos volvieron a salir a la calle bajo el lema 'No al sellado, sí a la regeneración', reclamando que la bahía recupere su línea de costa y rechazando una solución que consideran equivalente a enterrar definitivamente la contaminación. La movilización se sumó a las críticas que ya habían expresado tanto el alcalde de La Unión como el Ejecutivo autonómico tras la reunión celebrada en Madrid con el Ministerio, en la que denunciaron que el Gobierno central mantenía intacta su hoja de ruta pese al rechazo del territorio.
En ese contexto, la imagen de Lucas compartiendo acto con representantes vecinales adquiere una lectura política singular. Como delegado del Gobierno, representa en la Región al mismo Ejecutivo que impulsa el proyecto de sellado. Sin embargo, sus declaraciones intentaron acercarse al sentir de los habitantes de Portmán sin cuestionar expresamente la estrategia del Ministerio.
El representante del Gobierno central insistió en que el debate debe alejarse "del ruido, de la confrontación política y del populismo del Partido Popular", una formación a la que acusó de utilizar este asunto políticamente. Frente a ello, defendió que tanto el Ministerio como la Delegación del Gobierno conocen las reivindicaciones vecinales y trabajan "con rigor y con responsabilidad" para hacer compatibles esas demandas con la protección de la salud y del medio ambiente.
Las declaraciones, sin embargo, no despejan la principal incógnita. Lucas no confirmó si comparte el proyecto de sellado que está redactando el Ministerio ni anunció cambios en la propuesta que actualmente prepara el departamento que dirige Sara Aagesen. Su mensaje se limitó a trasladar que existe voluntad de escuchar a los vecinos, aunque subordinando cualquier decisión a los criterios técnicos y sanitarios que maneja el Ejecutivo.
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