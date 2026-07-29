Las entregas a cuenta del Estado a la Región aumentarán un 8% hasta alcanzar los 5.302 millones el próximo año

La Región de Murcia recibirá el próximo año unos 5.302 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta que el Estado aporta a las comunidades del sistema de financiación autonómica, un 8,1% más que la cantidad que le correspondía a la Comunidad este año. Así lo adelantó este miércoles el delegado del Gobierno en la Región y candidato del PSOE murciano para las elecciones autonómicas de 2027, Francisco Lucas, lo que supone "la mayor cantidad de su historia".

Lucas explicó que, si a las entregas a cuenta se suma la previsión de liquidación correspondiente a 2025, la financiación total para la comunidad alcanzará los 5.800 millones de euros, un 8,7% más que en el ejercicio anterior. El delegado del Gobierno destacó que el Ejecutivo regional dispondrá de unos recursos "históricos" e instó al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, a destinarlos al refuerzo de los servicios públicos y del Estado del bienestar.

Asimismo señaló que la financiación podría incrementarse con el nuevo modelo propuesto por el Gobierno de España, que supondría 1.188 millones de euros adicionales para la Región de Murcia en 2027 pese a que el Ejecutivo autonómico se ha venido oponiendo desde que se anunció.

También recordó que continúa la tramitación parlamentaria de la condonación de deuda autonómica por importe de 3.318 millones de euros y pidió al Ejecutivo regional negociar el nuevo sistema de financiación después de que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que estaba previsto para este miércoles se haya pospuesto al próximo 4 de septiembre.

La pasada semana la consejera de Economía y Hacienda, Marisa López Aragón, ya avisó de que la Comunidad no iba a aceptar una quita parcial de la deuda y reclamaba que el Estado pusiese sobre la mesa la posibilidad de una condonación total para apoyar la oferta.

"No son una medida de gracia de Sánchez"

Por su parte, la Comunidad reaccionó asegurando que lo anunciado "no constituye ninguna novedad ni ningún privilegio para la Región", ya que las cantidades correspondientes a las entregas a cuenta de 2027 y la liquidación de 2025 "no se trata de fondos extraordinarios ni de una aportación adicional" del Gobierno de España, sino de los recursos que "corresponden" a la Región dentro del actual sistema de financiación autonómica: "No son una medida de gracia de Sánchez a las comunidades autónomas, responden a una obligación".

El incremento de la cantidad responde, fundamentalmente, a que el Estado está registrando cifras récord de recaudación tributaria. "Es decir, se recauda más porque los ciudadanos están pagando más impuestos como consecuencia de la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha protagonizado una de las mayores subidas impositivas de Europa desde 2019", lamentaron fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda que dirige Marisa López Aragón.

El Ejecutivo murciano insiste en que la Región sigue siendo la peor financiada de España

En cualquier caso, sostienen, una mayor recaudación "no cambia el problema de fondo" porque la Región "continúa siendo la comunidad autónoma peor financiada de España y sigue recibiendo menos recursos de los que le corresponden para prestar en igualdad de condiciones servicios esenciales como la sanidad, la educación y las políticas sociales".

Por eso, apuntaron por último, "frente a los anuncios y la propaganda, el Gobierno regional seguirá reclamando un nuevo sistema de financiación autonómica que sea justo, suficiente y negociado de forma multilateral entre todas las comunidades autónomas".