Al detalle y una a una: consulta las alegaciones del Gobierno regional al nuevo mapa concesional del transporte regular de viajeros del Ministerio

Las alegaciones registradas por el Gobierno regional al nuevo mapa concesional del transporte regular de viajeros inciden en la necesidad de corregir un modelo que, a su juicio, "margina" a la Comunidad al reducir frecuencias, elimina paradas, convierte en paradas a demanda servicios estratégicos y deja sin conexión infraestructuras clave para la movilidad y el desarrollo económico de la Región.

Entre las principales reclamaciones figuran el mantenimiento de las tres expediciones diarias entre Madrid y Cartagena, la recuperación de paradas en municipios como Torrevieja, Santa Pola o Guardamar del Segura, el rechazo a que destinos como Cartagena, La Manga o Santiago de la Ribera pasen a ser paradas a demanda y la incorporación de conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena, además de reforzar la integración con otros aeropuertos estratégicos como los de Valencia, Alicante-Elche, Málaga y Sevilla.

Estas son las principales reivindicaciones que ha enviado la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial al Ministerio de Transportes en cada uno de los seis corredores que afectan a la Región de Murcia:

Corredor Zaragoza-Santander-Murcia

Rechazo a que Cartagena, La Manga y Santiago de la Ribera pasen a ser paradas a demanda, llegando incluso a afectar a destinos finales como Cartagena o La Manga, lo que puede provocar que el autobús no complete el recorrido si no existe una solicitud previa.

Recuperación de paradas intermedias que desaparecen en municipios como Santa Pola, Guardamar del Segura y Torrevieja.

Incorporación de conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena.

Corredor Madrid-Albacete-Alicante

Mantener las tres expediciones diarias entre Madrid y Cartagena, ya que el anteproyecto las reduce a dos por sentido.

Recuperar las conexiones entre Nerpio (Albacete) y la comarca del Noroeste (Caravaca, Moratalla y Cehegín), así como preservar las relaciones entre Hellín (Albacete), Jumilla y Yecla.

Incorporar conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena y revisar la implantación de paradas a demanda.

Corredor Murcia-Almería

Incorporar conexiones con localidades del Levante almeriense, especialmente Pulpí y Guazamara, por sus estrechos vínculos con Lorca y Águilas.

Crear conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena.

Revisar la implantación de paradas a demanda para evitar la pérdida de accesibilidad y cohesión territorial.

Corredor Murcia-Granada-Sevilla

Mantener las paradas actuales y evitar la conversión en paradas a demanda de Alcantarilla, Librilla y Alhama de Murcia, así como recuperar las suprimidas en Alcaudete, Baena y Vélez-Rubio.

Recuperar la segunda expedición entre Cartagena y Málaga y reforzar las conexiones entre La Puebla de Don Fadrique y los municipios del Noroeste murciano (Caravaca y Moratalla).

Incorporar conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena.

Corredor Sevilla-Málaga-Barcelona

Rechazar la conversión en paradas a demanda de Totana, Alhama de Murcia, Alcantarilla y Venta del Olivo.

Incorporar conexiones directas entre la Región de Murcia y las provincias de Cádiz y Huelva.

Integrar el corredor con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y con los aeropuertos de Málaga, Sevilla, Valencia y Alicante-Elche.

Corredor Valencia-Alicante-Murcia