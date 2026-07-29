Transporte
Al detalle y una a una: consulta las alegaciones del Gobierno regional al nuevo mapa concesional del transporte regular de viajeros del Ministerio
Las reclamaciones al Ministerio de Transportes en los seis corredores que afectan a la Comunidad pasan por recuperar servicios, evitar la conversión de paradas a demanda e integrar las principales infraestructuras estratégicas
Las alegaciones registradas por el Gobierno regional al nuevo mapa concesional del transporte regular de viajeros inciden en la necesidad de corregir un modelo que, a su juicio, "margina" a la Comunidad al reducir frecuencias, elimina paradas, convierte en paradas a demanda servicios estratégicos y deja sin conexión infraestructuras clave para la movilidad y el desarrollo económico de la Región.
Entre las principales reclamaciones figuran el mantenimiento de las tres expediciones diarias entre Madrid y Cartagena, la recuperación de paradas en municipios como Torrevieja, Santa Pola o Guardamar del Segura, el rechazo a que destinos como Cartagena, La Manga o Santiago de la Ribera pasen a ser paradas a demanda y la incorporación de conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena, además de reforzar la integración con otros aeropuertos estratégicos como los de Valencia, Alicante-Elche, Málaga y Sevilla.
Estas son las principales reivindicaciones que ha enviado la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial al Ministerio de Transportes en cada uno de los seis corredores que afectan a la Región de Murcia:
Corredor Zaragoza-Santander-Murcia
- Rechazo a que Cartagena, La Manga y Santiago de la Ribera pasen a ser paradas a demanda, llegando incluso a afectar a destinos finales como Cartagena o La Manga, lo que puede provocar que el autobús no complete el recorrido si no existe una solicitud previa.
- Recuperación de paradas intermedias que desaparecen en municipios como Santa Pola, Guardamar del Segura y Torrevieja.
- Incorporación de conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena.
Corredor Madrid-Albacete-Alicante
- Mantener las tres expediciones diarias entre Madrid y Cartagena, ya que el anteproyecto las reduce a dos por sentido.
- Recuperar las conexiones entre Nerpio (Albacete) y la comarca del Noroeste (Caravaca, Moratalla y Cehegín), así como preservar las relaciones entre Hellín (Albacete), Jumilla y Yecla.
- Incorporar conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena y revisar la implantación de paradas a demanda.
Corredor Murcia-Almería
- Incorporar conexiones con localidades del Levante almeriense, especialmente Pulpí y Guazamara, por sus estrechos vínculos con Lorca y Águilas.
- Crear conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena.
- Revisar la implantación de paradas a demanda para evitar la pérdida de accesibilidad y cohesión territorial.
Corredor Murcia-Granada-Sevilla
- Mantener las paradas actuales y evitar la conversión en paradas a demanda de Alcantarilla, Librilla y Alhama de Murcia, así como recuperar las suprimidas en Alcaudete, Baena y Vélez-Rubio.
- Recuperar la segunda expedición entre Cartagena y Málaga y reforzar las conexiones entre La Puebla de Don Fadrique y los municipios del Noroeste murciano (Caravaca y Moratalla).
- Incorporar conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena.
Corredor Sevilla-Málaga-Barcelona
- Rechazar la conversión en paradas a demanda de Totana, Alhama de Murcia, Alcantarilla y Venta del Olivo.
- Incorporar conexiones directas entre la Región de Murcia y las provincias de Cádiz y Huelva.
- Integrar el corredor con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y con los aeropuertos de Málaga, Sevilla, Valencia y Alicante-Elche.
Corredor Valencia-Alicante-Murcia
- Mantener las frecuencias de la ruta semidirecta Valencia-Murcia y evitar la reducción de expediciones.
- Evitar la pérdida de conectividad de municipios intermedios, especialmente Santomera, tras la reorganización de la línea Murcia-Torrevieja, además de revisar la implantación de paradas a demanda.
- Incorporar conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, el Puerto de Cartagena y el Aeropuerto de Valencia.
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