Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE MurciaBiometano en MulaNuevo presidente FremmParo en la RegiónJazz San Javier
instagramlinkedin

Transporte

Al detalle y una a una: consulta las alegaciones del Gobierno regional al nuevo mapa concesional del transporte regular de viajeros del Ministerio

Las reclamaciones al Ministerio de Transportes en los seis corredores que afectan a la Comunidad pasan por recuperar servicios, evitar la conversión de paradas a demanda e integrar las principales infraestructuras estratégicas

Pasajeros subiendo a un autobús de Alsa en la estación de autobuses de Murcia.

Pasajeros subiendo a un autobús de Alsa en la estación de autobuses de Murcia. / Juan Carlos Caval

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrián González

Adrián González

Las alegaciones registradas por el Gobierno regional al nuevo mapa concesional del transporte regular de viajeros inciden en la necesidad de corregir un modelo que, a su juicio, "margina" a la Comunidad al reducir frecuencias, elimina paradas, convierte en paradas a demanda servicios estratégicos y deja sin conexión infraestructuras clave para la movilidad y el desarrollo económico de la Región.

Entre las principales reclamaciones figuran el mantenimiento de las tres expediciones diarias entre Madrid y Cartagena, la recuperación de paradas en municipios como Torrevieja, Santa Pola o Guardamar del Segura, el rechazo a que destinos como Cartagena, La Manga o Santiago de la Ribera pasen a ser paradas a demanda y la incorporación de conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena, además de reforzar la integración con otros aeropuertos estratégicos como los de Valencia, Alicante-Elche, Málaga y Sevilla.

Estas son las principales reivindicaciones que ha enviado la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial al Ministerio de Transportes en cada uno de los seis corredores que afectan a la Región de Murcia:

Corredor Zaragoza-Santander-Murcia

  • Rechazo a que Cartagena, La Manga y Santiago de la Ribera pasen a ser paradas a demanda, llegando incluso a afectar a destinos finales como Cartagena o La Manga, lo que puede provocar que el autobús no complete el recorrido si no existe una solicitud previa.
  • Recuperación de paradas intermedias que desaparecen en municipios como Santa Pola, Guardamar del Segura y Torrevieja.
  • Incorporación de conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena.

Corredor Madrid-Albacete-Alicante

  • Mantener las tres expediciones diarias entre Madrid y Cartagena, ya que el anteproyecto las reduce a dos por sentido.
  • Recuperar las conexiones entre Nerpio (Albacete) y la comarca del Noroeste (Caravaca, Moratalla y Cehegín), así como preservar las relaciones entre Hellín (Albacete), Jumilla y Yecla.
  • Incorporar conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena y revisar la implantación de paradas a demanda.

Corredor Murcia-Almería

  • Incorporar conexiones con localidades del Levante almeriense, especialmente Pulpí y Guazamara, por sus estrechos vínculos con Lorca y Águilas.
  • Crear conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena.
  • Revisar la implantación de paradas a demanda para evitar la pérdida de accesibilidad y cohesión territorial.

Corredor Murcia-Granada-Sevilla

  • Mantener las paradas actuales y evitar la conversión en paradas a demanda de Alcantarilla, Librilla y Alhama de Murcia, así como recuperar las suprimidas en Alcaudete, Baena y Vélez-Rubio.
  • Recuperar la segunda expedición entre Cartagena y Málaga y reforzar las conexiones entre La Puebla de Don Fadrique y los municipios del Noroeste murciano (Caravaca y Moratalla).
  • Incorporar conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena.

Corredor Sevilla-Málaga-Barcelona

  • Rechazar la conversión en paradas a demanda de Totana, Alhama de Murcia, Alcantarilla y Venta del Olivo.
  • Incorporar conexiones directas entre la Región de Murcia y las provincias de Cádiz y Huelva.
  • Integrar el corredor con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y con los aeropuertos de Málaga, Sevilla, Valencia y Alicante-Elche.

Corredor Valencia-Alicante-Murcia

  • Mantener las frecuencias de la ruta semidirecta Valencia-Murcia y evitar la reducción de expediciones.
  • Evitar la pérdida de conectividad de municipios intermedios, especialmente Santomera, tras la reorganización de la línea Murcia-Torrevieja, además de revisar la implantación de paradas a demanda.
  • Incorporar conexiones con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, el Puerto de Cartagena y el Aeropuerto de Valencia.

Noticias relacionadas y más

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia
  2. El incendio en el bloque de Isaac Albéniz en Murcia deja a los vecinos sin luz en pleno verano y va para largo: 'Ruina total eléctrica
  3. Muere un hombre de 64 años al ahogarse en la piscina municipal del Infante en Murcia
  4. Cortes totales al tráfico en Ronda Sur, Espinardo y Reino de Murcia: consulta las calles afectadas por las obras de Red Eléctrica
  5. Circula ebrio y en sentido contrario durante diez kilómetros por la autovía entre San Javier y Murcia
  6. Tres personas terminan en el hospital tras sufrir un accidente en Juan de Borbón, en Murcia
  7. Agrede sexualmente y golpea a una mujer en Cartagena porque se negó a acostarse con él
  8. Buscan a más víctimas de un sujeto que instaló una cámara en unos baños femeninos de Murcia y grabó las partes íntimas de numerosas mujeres

3,2 millones para proteger los montes de Lorca frente a incendios, la sequía y las plagas

3,2 millones para proteger los montes de Lorca frente a incendios, la sequía y las plagas

Ciencia y ganadería se alían por 11,5 millones para recuperar el Mar Menor

Al detalle y una a una: consulta las alegaciones del Gobierno regional al nuevo mapa concesional del transporte regular de viajeros del Ministerio

Al detalle y una a una: consulta las alegaciones del Gobierno regional al nuevo mapa concesional del transporte regular de viajeros del Ministerio

Makro apuesta por los ultrafrescos para impulsar la hostelería en verano

La Comunidad se rebela contra un nuevo mapa estatal de autobuses que "margina" a la Región y multiplica las paradas a demanda

La Comunidad se rebela contra un nuevo mapa estatal de autobuses que "margina" a la Región y multiplica las paradas a demanda

Malestar por la elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que la Región de Murcia era aspirante

Afiliados y delegados de CCOO tumban por un voto el preacuerdo del convenio regional del metal con Fremm

Afiliados y delegados de CCOO tumban por un voto el preacuerdo del convenio regional del metal con Fremm

La Fremm ya tiene nuevo presidente: Tomás Martínez Pagán liderará la nueva etapa de la patronal del metal

La Fremm ya tiene nuevo presidente: Tomás Martínez Pagán liderará la nueva etapa de la patronal del metal
Tracking Pixel Contents