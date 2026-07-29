El Consejo del Mar Menor escenifica el salto de la planificación a la ejecución de obras con 600 millones movilizados

El Consejo del Mar Menor ha servido este miércoles para escenificar una nueva fase en la recuperación de la laguna. Tras varios años marcados por la planificación y la tramitación administrativa, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como el Gobierno regional coincidieron en presentar un escenario de mayor ejecución de actuaciones, al tiempo que reivindicaron la coordinación institucional y el refuerzo de las inversiones destinadas al entorno.

La reunión, celebrada con representantes de las tres administraciones, del Comité de Asesoramiento Científico y de organizaciones sociales, estuvo marcada por la ausencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, desplazado por la gestión de los graves incendios forestales que afectan a distintos puntos del país.

La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica, Laura Martín Murillo, quiso desvincular esa ausencia de cualquier pérdida de implicación del Gobierno central. Según afirmó, el Ministerio mantiene un compromiso "fundamental" con la recuperación del Mar Menor y atraviesa un momento decisivo en el desarrollo del Marco de Actuaciones Prioritarias.

Martín explicó que el trabajo desarrollado durante los últimos meses ha permitido dejar atrás una etapa centrada en la planificación para dar paso a la ejecución material de numerosos proyectos. "Empezamos ya obras, vamos a empezar obras, estamos realizando obras y algunas también finalizan", señaló.

Entre las actuaciones destacadas situó los trabajos en la Sierra Minera, con la finalización de las obras en Llano del Beal y el avance de Puerto Mayor, iniciativas que calificó como reivindicaciones históricas de la sociedad murciana. También puso en valor la inversión científica desplegada en torno a la laguna, destinada a mejorar el conocimiento del subsuelo, el acuífero, las escorrentías y la propia dinámica del ecosistema.

Las prioridades expuestas por la comisionada se articularon en torno a tres grandes líneas. La primera pasa por reforzar el saneamiento y la depuración mediante el apoyo a los municipios ribereños, después de la transferencia de los últimos 20 millones de euros para estas infraestructuras. La segunda apuesta por impulsar proyectos de innovación junto a los sectores agrícola y ganadero para reducir la contaminación en origen. La tercera se centra en la protección frente a inundaciones mediante las actuaciones previstas en Cobatillas, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar.

El balance económico presentado por el Ministerio sitúa en 600 millones de euros la cantidad ya movilizada de los 650 millones contemplados en el Marco de Actuaciones Prioritarias. A esa cifra, Martín añadió otros 290 millones invertidos a través de diferentes programas ambientales relacionados con la digitalización del ciclo del agua, la descarbonización y otras mejoras en los diez municipios del entorno del Mar Menor.

El consejero Juan María Vázquez y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, se saludan antes de la celebración del Consejo del Mar Menor. / L.O.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, defendió su papel como espacio de coordinación institucional y de participación científica y social para compartir el grado de ejecución de las distintas actuaciones y avanzar en el cumplimiento de la Ley del Mar Menor.

El consejero cifró en más de 85 millones de euros la inversión ejecutada por el Gobierno regional durante 2025 y aseguró que, en lo que va de 2026, ya se han superado los 36 millones. Ese esfuerzo, explicó, abarca actuaciones distribuidas por toda la cuenca vertiente, desde las sierras de Altaona, Escalona y Carrascoy hasta la propia laguna, con proyectos de restauración ambiental, conservación de la nacra, recogida de biomasa y desarrollo de tanques ambientales.

La reunión también sirvió para presentar nuevos documentos estratégicos impulsados por la Comunidad Autónoma. Entre ellos figura el futuro Plan Hidrológico Forestal de la cuenca vertiente del Mar Menor, concebido para reducir la erosión y minimizar el arrastre de sedimentos hacia la laguna. Junto a este instrumento, Vázquez anunció la elaboración del reglamento de vertidos tierra-mar, que calificó como un elemento estructural para reforzar la protección ambiental del litoral.

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Preocupación por los incendios

Antes de concluir su intervención, tanto la comisionada como el consejero enlazaron la situación de los incendios con los efectos del cambio climático y reclamaron mantener la máxima precaución durante las próximas semanas ante el incremento previsto de las temperaturas. Vázquez recordó que la Región de Murcia supera este año los 160 conatos e incendios forestales, de los que 27 han rebasado una hectárea, y destacó la rápida actuación de los bomberos forestales, agentes medioambientales y dispositivos de coordinación. El titular regional de Medio Ambiente señaló igualmente la participación de brigadas murcianas en las labores de extinción que se desarrollan en comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y la Comunidad Valenciana, en un ejemplo, dijo, de colaboración entre administraciones.