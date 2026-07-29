La Comunidad se rebela contra un nuevo mapa estatal de autobuses que "margina" a la Región y multiplica las paradas a demanda

Trayectos, itinerarios y rutas trazadas en autobús por carreteras estatales que "reducen la conectividad de la Región de Murcia, debilitan el transporte público y generan desigualdades entre los ciudadanos". El Gobierno regional se ha opueso frontalmente al nuevo mapa concesional del transporte regular de viajeros que quiere sacar adelante el Ejecutivo central porque "margina" a la Región y ante el que exige que se "rectifique" a través de las alegaciones presentadas en los seis corredores estatales que afectan a la Comunidad al conectarlas con otras autonomías.

Hasta ahora, el Ministerio de Transportes gestionaba unas 77 concesiones estatales de autobús, muchas de ellas diseñadas hace décadas, y el pasado mes de junio sacó a información pública la mayor parte de la reforma que pretende acometer para dejar el plan en 34 corredores estatales bajo el pretexto de mantener el servicio a todas las paradas pero haciendo más eficientes los recorridos entre comunidades autónomas. La idea del departamento que dirige Óscar Puente era licitar todos estos corredores de en un plazo máximo de dos años, pero ahora le tocará mover ficha tras las quejas de las distintas administraciones.

Sin ir más lejos, una de las principales denuncias planteadas por la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial que dirige Jorge García Montoro es que que el nuevo diseño planteado por Transportes dejaría fuera a dos de las principales infraestructuras estratégicas del territorio: el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena.

Piden evitar que destinos como Cartagena o La Manga pasen a ser paradas a demanda

En ninguna de ellas dos, vitales tanto para el desarrollo económico-social de la Región, no se contemplan conexiones específicas dentro de estos nodos de transporte. Además, la Consejería también reclama una mayor integración con otras infraestructuras aeroportuarias estratégicas del país, como los aeropuertos de Valencia, Alicante-Elche, Málaga y Sevilla, en aquellos corredores en los que discurren.

"Posición de desventaja"

"Una vez más, la planificación del Ministerio sitúa a la Región de Murcia en una posición de desventaja respecto a otros territorios, al diseñar una red de transporte que resta oportunidades de desarrollo económico y limita la movilidad de ciudadanos y empresas", lamentó García Montoro este martes tras la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada en Madrid.

Asimismo, el Gobierno regional rechaza la implantación generalizada de paradas a demanda en numerosos municipios, una medida que considera "incompatible" con un sistema de transporte público accesible y sostenible. Advierte de que este modelo introduce incertidumbre en la prestación del servicio, dificulta su utilización por personas mayores y usuarios ocasionales y puede favorecer el abandono del transporte público en favor del vehículo privado.

Además, en algunos corredores las paradas a demanda afectan incluso a destinos finales de las rutas. Es el caso de las conexiones Zaragoza-Cartagena y Zaragoza-La Manga, donde ambas localidades "dejan de ser destinos garantizados y pasan a depender de una solicitud previa, de modo que, si no existe demanda, el servicio podría finalizar antes de llegar a estos municipios", explican fuentes de Fomento a este periódico.

Advierten de que el modelo a demanda puede dificultar el acceso al transporte público y favorecer el uso del vehículo privado

En las alegaciones, el Ejecutivo regional también solicita mantener las frecuencias actuales en aquellos corredores donde se reducen expediciones, conservar conexiones históricas entre municipios limítrofes de distintas comunidades autónomas, como las existentes entre Nerpio (Albacete) y el Noroeste de la Región de Murcia; Pulpí (Almería) y Lorca; o La Puebla de Don Fadrique (Granada) y Caravaca de la Cruz, y evitar la supresión de paradas que actualmente prestan servicio, "con el objetivo de preservar la cohesión territorial y garantizar una movilidad en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos".

Noticias relacionadas

A modo de ejemplo, en el corredor Zaragoza–Santander–Murcia otra de las principales alegaciones se centraría en evitar que Cartagena, La Manga y Santiago de la Ribera pasen a ser paradas a demanda, al considerar que esta medida podría reducir la garantía de prestación del servicio. En el corredor Madrid–Albacete–Alicante reclaman mantener las tres expediciones diarias entre Madrid y Cartagena previstas en la concesión actual. Y en el corredor Murcia–Granada–Sevilla se exige mantener las paradas actuales en municipios como Alcantarilla, Librilla y Alhama de Murcia, evitando su conversión en paradas a demanda, además de recuperar la segunda expedición entre Cartagena y Málaga.