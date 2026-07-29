Ciencia y ganadería se alían por 11,5 millones para recuperar el Mar Menor.

La innovación para transformar la ganadería irrumpe como una de las grandes apuestas del Gobierno central para acelerar la recuperación del Mar Menor. El Ministerio para la Transición Ecológica confía en que la ciencia, la tecnología y la colaboración con el propio sector permitan reducir la contaminación en origen sin renunciar a la actividad económica. Ese es el objetivo de la convocatoria que destina 11,5 millones de euros a ocho proyectos piloto para mejorar la gestión de purines y fomentar modelos de ganadería extensiva y regenerativa en la cuenca vertiente de la laguna.

La iniciativa fue presentada ayer en la Oficina Técnica del Mar Menor por la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín Murillo, y el director de la Fundación Biodiversidad, Félix Romero, quienes defendieron que las soluciones para la recuperación del ecosistema deben construirse junto al sector ganadero y apoyarse en el conocimiento científico.

Martín destacó que se trata de una convocatoria inédita para el Ministerio, tanto por su planteamiento como por su dimensión económica. Según explicó, es la primera línea estatal dirigida específicamente a impulsar la innovación en la ganadería y, además, se ha concentrado exclusivamente en los municipios de la cuenca del Mar Menor.

La comisionada defendió que la ganadería constituye un sector estratégico por su aportación al empleo y a la economía regional, aunque también reconoció que genera impactos ambientales que obligan a buscar nuevas soluciones. En ese sentido, señaló que la convocatoria persigue compatibilizar la sostenibilidad económica con la ambiental mediante proyectos desarrollados conjuntamente por universidades, centros de investigación y profesionales del sector.

«La idea es apoyar a los pioneros, porque el pionero no solo abre camino para sí mismo, sino también para los demás», afirmó, convencida de que las iniciativas seleccionadas podrán convertirse en referencias aplicables tanto en la Región de Murcia como en otros territorios.

La convocatoria estatal recibió 17 propuestas que, en conjunto, solicitaban cerca de 26 millones de euros. Finalmente, ocho proyectos han obtenido financiación por un importe total de 11,5 millones para desarrollarse durante tres años, con posibilidad de una prórroga de seis meses más.

Por su parte, Romero aseguró que la convocatoria representa «una búsqueda de soluciones» basada en la cooperación entre ciencia, administraciones y sector primario. En su intervención defendió que la biodiversidad constituye el capital natural sobre el que descansa la economía y sostuvo que el crecimiento económico debe apoyarse en la conservación de los ecosistemas. «La transición ecológica no está reñida con la economía; al contrario», afirmó, antes de reivindicar el papel de la innovación para reforzar la competitividad de la ganadería española.

Los proyectos financiados abarcan desde nuevas tecnologías para el tratamiento y valorización de purines hasta propuestas de biotecnología, economía circular y aprovechamiento de la lana como recurso para la regeneración de suelos. Entre los ejemplos expuestos durante la comparecencia figuran el empleo de microalgas capaces de alimentarse de purines para obtener nuevos productos o la aplicación de procesos biotecnológicos destinados a reducir la carga contaminante antes de que los residuos abandonen las explotaciones ganaderas.

Romero explicó que buena parte de las iniciativas buscan transformar residuos potencialmente contaminantes en recursos con valor económico, como biofertilizantes, compost o biochar, reduciendo al mismo tiempo el impacto sobre el acuífero y la laguna.

Según las estimaciones presentadas por el Ministerio, seis de los proyectos actuarán sobre 282 granjas porcinas, mientras que otros dos impulsarán la ganadería extensiva en explotaciones ovinas con unas 5.000 cabezas de ganado y doce fincas de pastoreo. Las actuaciones aspiran a tratar o separar más de 20.000 metros cúbicos anuales de purines, transformar 3.600 toneladas de estiércoles y purines en biofertilizantes y valorizar diez toneladas de lana al año. También se prevén reducciones de entre el 20% y el 70% del nitrógeno y de entre el 20% y el 60% del fósforo presentes en los purines.

La participación de universidades, centros de investigación, organizaciones agrarias y otras entidades permitirá, además, trasladar los resultados a más de 600 explotaciones ganaderas representadas por los colectivos participantes, con el propósito de extender las soluciones una vez comprobada su eficacia.

Noticias relacionadas

Martín avanzó igualmente que durante los próximos días presentará en el Consejo del Mar Menor el estado de ejecución del Marco de Actuaciones Prioritarias para la recuperación de la laguna.