El calor dispara la temperatura del Mar Menor por encima de los 32 grados en algunos puntos

El verano de 2026 está poniendo a prueba el equilibrio del Mar Menor bajo unas condiciones poco habituales. Las abundantes lluvias del invierno, seguidas de sucesivas olas de calor, han alterado algunos de los parámetros que habitualmente marcan la evolución de la laguna, un ecosistema que continúa sometido a una vigilancia científica permanente debido a su fragilidad.

Durante el Consejo del Mar Menor celebrado este miércoles, el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, explicó que esa combinación de aportes extraordinarios de agua dulce y elevadas temperaturas está configurando una campaña distinta a la de los últimos años. Según detalló, las entradas superficiales y subterráneas procedentes del acuífero han sido mucho más importantes tras el invierno lluvioso, mientras que las últimas olas de calor han impulsado un rápido aumento de la temperatura del agua.

El responsable autonómico señaló que, hasta junio, las aguas del Mar Menor se habían mantenido por debajo de las temperaturas medias registradas en ejercicios anteriores. Sin embargo, las sucesivas olas de calor han invertido esa situación y ya existen puntos donde el agua supera los 32 grados.

Pese a ese incremento térmico, Vázquez aseguró que el resto de los indicadores mantienen un comportamiento similar al del pasado verano. La salinidad, precisó, se sitúa aproximadamente un gramo por litro por debajo de la registrada hace un año, mientras que los niveles de oxígeno presentan valores "muy similares, incluso un poquito por encima" de los contabilizados entonces.

El consejero subrayó que la fragilidad del ecosistema obliga a mantener una vigilancia continua y destacó que el Mar Menor dispone de una de las redes de seguimiento ambiental más completas. En ella participan distintos organismos científicos y técnicos, entre ellos el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), la Dirección General de Pesca y el Instituto Español de Oceanografía, cuyos datos permiten conocer la evolución diaria de numerosos parámetros.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, este miércoles en el Consejo del Mar Menor, en una de las salas del edificio anexo al Auditorio Víctor Villegas. / L.O.

Toda esa información, añadió, también alimentará los modelos digitales que se están desarrollando para mejorar la capacidad predictiva sobre el comportamiento de la laguna ante distintos escenarios ambientales.

Menos medusas

Entre las diferencias observadas este año, Vázquez también destacó la escasa presencia de medusas Cotylorhiza tuberculata, conocidas popularmente como "huevo frito". Según explicó, la estrobilación —el proceso reproductivo que da origen a estos ejemplares— apenas se produjo durante unos días de junio y posteriormente se detuvo, por lo que su abundancia será previsiblemente menor que la registrada en los dos últimos veranos.

Paralelamente, la Comunidad Autónoma mantiene los trabajos de retirada de biomasa acumulada en las orillas, una actuación que, según recordó el consejero, contribuye igualmente a retirar nutrientes como nitrógeno y fósforo del ecosistema.

Cierre de playas por E. coli en los Alcázares

La actualidad del Mar Menor también estuvo marcada en las últimas horas por el cierre temporal de varias playas de Los Alcázares debido a la detección de bacterias E. coli. Preguntado por este episodio, Vázquez reconoció que no disponía de información actualizada sobre el caso concreto, aunque señaló que será necesario investigar su origen y adoptar las medidas correspondientes.

El consejero recordó que la Consejería de Salud realiza un control permanente de la calidad sanitaria de las aguas de baño y publica periódicamente los resultados en la web del Mar Menor. En términos generales, afirmó que la calidad de las aguas de la laguna es buena y confió en que, una vez resuelta la incidencia puntual y verificado el cumplimiento de los parámetros sanitarios, las playas puedan reabrirse al baño.

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Las administraciones mantienen mientras tanto el seguimiento diario del estado del ecosistema coincidiendo con una nueva previsión de altas temperaturas, un periodo especialmente sensible para una laguna cuya evolución continúa sometida a una estrecha monitorización científica.