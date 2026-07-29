Alertan del abandono de los cortafuegos bajo líneas eléctricas en el espacio natural del Valle y Carrascoy

Las labores de mantenimiento de los cortafuegos y de las franjas de seguridad asociadas a las líneas eléctricas en zonas forestales vuelven a generar preocupación en la Región de Murcia. El estado de algunas de estas áreas, como las situadas en el entorno del Espacio Natural del Valle y Carrascoy, ha llevado a Vox a reclamar explicaciones al Gobierno regional y actuaciones para reducir el riesgo de incendios. Las imágenes que acompañan a esta información, tomadas en 2015 y 2026 en el entorno de la rambla del Cigarrón o la ruta de las Caras, muestran la evolución de una de estas franjas de protección bajo una línea de alta tensión y la ausencia de trabajos de limpieza de la vegetación en un área concebida para reducir la propagación de un posible incendio forestal.

La situación ha llevado al diputado de Vox en la Asamblea Regional Antonio Martínez Nieto a reclamar explicaciones al consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, sobre la conservación de los cortafuegos y las franjas de servidumbre asociadas a las líneas eléctricas que atraviesan espacios naturales protegidos.

El diputado de Vox en la Región de Murcia, Antonio Martínez Nieto, durante una rueda de prensa. / Vox

La formación ha registrado una pregunta por escrito en la Cámara autonómica en la que cuestiona las actuaciones desarrolladas por el Gobierno regional y advierte de que el estado de estas zonas puede aumentar el riesgo de propagación de incendios. Martínez Nieto sostiene que la falta de mantenimiento de estas redes de seguridad en el Valle y Carrascoy supone una situación que requiere intervención.

“No queremos que la Región de Murcia viva una situación similar a la que está ocurriendo en estos momentos en Ávila o a la que se produjo hace unas semanas en Los Gallardos (Almería)”, afirmó el parlamentario, en referencia a algunos de los grandes incendios registrados recientemente y a las investigaciones que han apuntado al tendido eléctrico como una de las posibles causas.

El diputado de Vox también cuestionó la respuesta ofrecida por las administraciones ante los incendios forestales y reclamó una mayor vigilancia sobre las infraestructuras eléctricas que discurren por zonas forestales. En este sentido, criticó que “el Gobierno nacional culpa al cambio climático y el Gobierno de López Miras señala a Red Eléctrica, eludiendo su responsabilidad con el control y la inspección en los espacios naturales protegidos atravesados por líneas de alta tensión”.

Torre electrica en El Valle rodeada de arbolado. / Vox

Martínez Nieto considera que la Comunidad debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad en estos espacios y supervisar que las líneas eléctricas mantengan las condiciones necesarias para evitar que puedan convertirse en un elemento de riesgo. “López Miras tiene que actuar. Tiene que custodiar la red de espacios naturales protegidos y vigilar que, al menos, las redes estén en un grado de seguridad suficiente para no provocar incendios en los cortafuegos”, señaló.

El dirigente de Vox cerró su crítica con un mensaje dirigido al debate político sobre la prevención de incendios y aseguró que “el peor combustible que aviva los incendios no es el ‘negacionismo’, como dice Pedro Sánchez, sino estar de brazos caídos, como hace López Miras, que también se cree las mentiras socialistas sobre el cambio climático”.

Las organizaciones ecologistas también quieren que se actúe

La reclamación de Vox se suma a las advertencias realizadas en las últimas semanas por Ecologistas en Acción, que también ha pedido a la Comunidad una revisión de las líneas eléctricas que atraviesan montes y espacios protegidos. La organización ambiental sostiene que el mantenimiento de estos tendidos resulta determinante para reducir riesgos, especialmente en un escenario marcado por temperaturas elevadas, sequedad ambiental y episodios prolongados de calor.

El colectivo diferencia entre la obligación directa de conservación, que corresponde al titular de cada instalación, y la labor de supervisión que debe ejercer la Administración competente. Su portavoz regional, Pedro Luengo, señala que la mayor preocupación se encuentra en las líneas de menor entidad, vinculadas en algunos casos a pequeñas empresas, ayuntamientos o particulares, donde considera que puede existir un menor control.

“La obligación del mantenimiento corresponde al propietario de la línea, pero quien debe comprobar que esa obligación se cumple es la Administración”, explicó Luengo, que reclama un refuerzo de las inspecciones en zonas forestales y que los nuevos proyectos contemplen alternativas como el soterramiento o cambios de trazado cuando sea viable.

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La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, recordó anteriormente que la normativa estatal establece la obligación de todos los titulares de líneas eléctricas, tanto empresas como particulares, de mantener las instalaciones en condiciones adecuadas y someterlas a revisiones periódicas. El Ejecutivo regional señaló también que cualquier modificación de esa regulación corresponde al Estado y que aplicaría las medidas que se deriven de las investigaciones oficiales sobre incendios relacionados con infraestructuras eléctricas.