Abierto el plazo para participar en el concurso del cartel del Carnaval de Cartagena 2027: el ganador se lleva 1.000 euros

Los artistas que quieran ver convertida su obra en la cara visible del Carnaval de Cartagena 2027 tendrán hasta el próximo 16 de octubre para entregar sus trabajos originales a la Federación del Carnaval de Cartagena, que ya ha abierto el plazo para participar en una convocatoria «destinada a seleccionar la obra que se convertirá en la imagen oficial de esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional», afirma el Consistorio en una nota de prensa.

El certamen está abierto para creadores españoles y extranjeros, quienes podrán presentar un máximo de tres creaciones originales. Como explica el Ayuntamiento de Cartagena, la temática y la técnica serán de libre elección, «aunque las propuestas deberán reflejar el espíritu del Carnaval cartagenero». El jurado valorará «especialmente» la incorporación de elementos representativos de Cartagena, aunque desde la administración dirigida por Noelia Arroyo aseguran que «su inclusión no será obligatoria».

Además de «la oportunidad para vincular su obra a la historia e identidad del Carnaval» de la ciudad trimilenaria, el ganador del concurso recibirá un premio único de 1.000 euros. Desde el Consistorio advierten de que el galardón quedará desierto si, a juicio del jurado, «ninguna de las obras presentadas reúne la calidad necesaria».

Formato y requisitos

Los trabajos deberán presentarse sin firmar, sobre soporte rígido, en formato vertical y con unas dimensiones de 45 por 65 centímetros. Además, deberán contar con cinco milímetros de demasía en cada uno de sus márgenes. Las propuestas tendrán que incluir obligatoriamente los textos «CARNAVAL 2027 CARTAGENA» y «DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL».

Los autores también deberán reservar la parte inferior de la composición para la posterior incorporación de los logotipos de las instituciones y entidades colaboradoras, evitando colocar en esa zona elementos gráficos que dificulten la adaptación del diseño.

A través de una nota de prensa, el Ayuntamiento de Cartagena especifica que, en caso de utilizar Inteligencia Artificial para el diseño de las obras, se deberá indicar «expresamente» en el anverso del cartel. La propuesta será rechazada si el jurado detecta el uso de IA sin que haya sido declarado previamente.

Asimismo, las fotografías, ilustraciones, vectores o recursos gráficos incorporados deberán disponer de los correspondientes derechos de reproducción. «Los participantes serán responsables de que sus trabajos no vulneren derechos de propiedad intelectual, imagen o autoría de terceras personas», expresa la Administración en una nota.

Presentación y fallo del jurado

El plazo de admisión finalizará el viernes 16 de octubre de 2026, a las 13:30 horas. Las obras podrán entregarse de 10:00 a 13:30 horas en la sede de la Federación del Carnaval de Cartagena, situada en las Escuelas Graduadas, en la calle Gisbert número 4, primera planta.

Cada trabajo deberá ir acompañado de un sobre cerrado. En el exterior figurará únicamente el título de la obra y, en su interior, se incluirán el nombre y los apellidos del autor, DNI, dirección postal completa, teléfono y correo electrónico.

También será posible enviar los carteles por correo o agencia de transporte. En estos casos, el Consistorio aclara que «los gastos correrán por cuenta del participante y se tendrá en consideración la fecha de salida del envío». La devolución de los trabajos remitidos mediante estos sistemas «deberá solicitarse expresamente y será igualmente sufragada por su autor», explican.

Como en ediciones anteriores, las obras serán expuestas públicamente en el lugar que determine la Federación. El jurado estará compuesto por la alcaldesa de Cartagena o la persona en quien delegue, el secretario de la Federación del Carnaval —con voz, pero sin voto— y varios vocales designados por la organización, entre los que habrá profesionales del diseño gráfico y de las artes.

El Ayuntamiento expresa que el fallo será «inapelable» y que se dará a conocer a través de los medios de comunicación locales y regionales. Para cualquier consulta, la Federación ha habilitado el teléfono 649 922 130 y el correo electrónico carnaval@carnavalcartagena.es.