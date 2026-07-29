3,2 millones para proteger los montes de Lorca frente a incendios, la sequía y las plagas

Lorca continúa avanzando en la recuperación y conservación de sus espacios forestales gracias a las actuaciones que se han ejecutado en distintos enclaves del municipio para combatir los efectos de la sequía, mejorar el estado sanitario de las masas forestales y reducir el riesgo de incendios. El Gobierno regional ha destinado más de 3,2 millones de euros a estas intervenciones, que permiten actuar sobre cerca de 1.600 hectáreas del término municipal entre 2025 y 2026.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, visitó ayer las actuaciones realizadas en el entorno de La Fortaleza del Sol y los tratamientos selvícolas que se están desarrollando en la Sierra de Tercia, donde ha podido comprobar el avance de unos trabajos dirigidos a reforzar la conservación de los montes lorquinos y aumentar su resiliencia frente a la sequía, las plagas y los incendios forestales.

El primer edil ha recordado que Lorca ha sido uno de los municipios de la Región más afectados por la prolongada sequía registrada durante los últimos años, una situación que ha provocado el debilitamiento del arbolado, la proliferación de plagas y un incremento del riesgo de incendios forestales.

La visita se ha centrado en las actuaciones ejecutadas en el Mirador de La Peñarrubia, incluidas en el proyecto de restauración de ecosistemas y mejora de las infraestructuras verdes. La actuación ha permitido recuperar este enclave como espacio de uso público, compatibilizando la conservación del medio natural con el disfrute de vecinos y visitantes mediante la creación de un nuevo mirador, la instalación de paneles de interpretación ambiental, zonas de descanso con bancos y gradas, así como la mejora de la accesibilidad y de los caminos forestales del entorno.

Asimismo, el alcalde ha puesto en valor el proyecto de emergencia que se ejecuta en los montes de Lorca para contener los daños ocasionados por las plagas forestales derivadas de la sequía, una actuación que permitirá intervenir sobre más de 350 hectáreas mediante tratamientos selvícolas, apeo selectivo de arbolado afectado y actuaciones encaminadas a reducir la carga de combustible y favorecer la recuperación de las masas forestales.