La UMU idea cómo hacer agroquímicos, fragancias y fármacos más baratos y verdes

Una investigación desarrollada en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia (UMU), liderada por el investigador Fabio Juliá, ha logrado un avance que acelerará el descubrimiento de nuevos medicamentos al eliminar los «cuellos de botella» en su fase de laboratorio.

El trabajo, destacado por la revista Journal of the American Chemical Society (JACS) —una de las publicaciones más prestigiosas del mundo en química—, describe una nueva forma de unir piezas moleculares para crear compuestos como fármacos, fragancias o productos agrícolas, de forma más barata, eficiente y sostenible.

La creación de nuevos medicamentos se asemeja a la construcción con piezas de Lego. Hasta ahora, unir ciertas piezas moleculares era un proceso complicado que dependía de métodos tradicionales —como la reacción de Grignard—, que exigen condiciones muy delicadas y no sirven para muchas estructuras que se usan en medicina. Por eso, muchas veces el desarrollo de nuevos tratamientos se ralentizaba: no daba tiempo a preparar suficientes candidatos a fármaco para probarlos. El avance de la UMU permite, por primera vez, unir estas piezas directamente usando un catalizador de hierro, el metal más abundante de la Tierra.«Este descubrimiento permite ensamblar moléculas de una manera que no era posible hasta ahora, usando piezas muy diversas y accesibles para crear estructuras complejas de modo rápido y directo. Una síntesis que antes duraba semanas, ahora se podrá conseguir en una tarde», explica Fabio Juliá Hernández, investigador del proyecto Ramón y Cajal.

La clave está en usar la luz visible como fuente de energía para fabricar estas moléculas, a través de un proceso llamado fotocatálisis por ferrioxalato. Es un método barato y sostenible, frente a los procesos industriales actuales, que suelen ser más caros y contaminantes.

Esta tecnología permite que estas piezas químicas, que normalmente no «encajan» bien entre sí, se unan gracias a la acción del hierro activado por la luz.

La utilidad de este nuevo método ha sido validada por la multinacional farmacéutica AstraZeneca en sus laboratorios de Gotemburgo (Suecia). La investigación se ha aplicado con éxito en la creación de derivados hasta ahora inaccesibles de compuestos bajo estudio para el tratamiento del cáncer colorrectal y antivirales contra el Dengue y el SARS-CoV-2.

Esto demuestra que el método es compatible con tecnologías que ya usa la industria, como la química de flujo, por lo que podría empezarse a aplicar a gran escala de forma inmediata.

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Este proyecto ha contado con el apoyo de instituciones de alto nivel como el Consejo Europeo de Investigación (ERC), la Agencia Estatal de Investigación y la Fundación Séneca - Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.