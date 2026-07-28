El tabaco también discrimina entre ricos y pobres

Las personas con mayor poder adquisitivo presentan más facilidades para no fumar, o dejar de hacerlo, que aquellas que disponen de una renta media más baja. Así lo afirma Asensio López, doctor murciano y coordinador de prevención de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), que añade que han detectado «una desigualdad en el perfil de los fumadores». El doctor explica que, del grupo de población con mayor poder económico y con más nivel de estudios, «solo el 18% fuma». Sin embargo, sostiene que entre las personas con menos recursos, y que «en general han tenido menos acceso a una formación», el porcentaje de fumadores «se incrementa fácilmente hasta el 32%». El facultativo defiende que el tabaco es una manifestación más de la «trágica desigualdad» presente en la sociedad y alega que «hay que proteger a quienes estén más expuestos».

La moda de vapear

El doctor López advierte de la tendencia que existe a la adicción hacia la nicotina en la que muchos jóvenes se ven envueltos como consecuencia del consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores: «Se suele creer que son menos perjudiciales para la salud y que no crean adicción». Señala que «un aspecto que atrae mucho a la población joven son las distintas formas de presentación que muestran: tienen colores, sabores distintos, algunos con forma de pipa, otros con forma de pen drive...». López pone de manifiesto que esta situación genera «un efecto tractor preocupante». Respecto a la nueva ley antitabaco, que sigue dando de qué hablar, el facultativo establece que «cuando hablamos de proteger a los jóvenes en espacios abiertos, como playas, terrazas o jardines, estamos mandando un mensaje educativo: 'En un espacio de recreo para mí, que soy un niño, que tengo diez años, no veo a ningún adulto fumando; no me parece una conducta normal', se trata de un modelo de aprendizaje». Asensio López recalca que si un niño ve a alguien fumando en la mesa de al lado, por mucho que sus padres no consuman, será más probable que este sí lo haga, porque se acostumbrará a esta acción.

López insiste: «Una cosa es prohibir y otra muy distinta es regular. No se prohíbe a nadie que coja el coche, pero se le obliga a respetar las normas de circulación, a no conducir más rápido de lo que debe, a no adelantar por la derecha...». Explica que «todo nuestro comportamiento social está regulado para convivir entre nosotros y evitar hacernos daño, de cara a un bien social global» y compara esta realidad con la de las armas en EEUU: «Debe haber un acto de regulación por las consecuencias que puedan tener en las propias personas. Nosotros no somos partidarios de prohibir; sí de regular el consumo de cigarrillos».

Respecto a la desconfianza generalizada que muestra el sector hostelero hacia el proyecto de ley, el doctor López pide calma y recuerda «el drama» que se vivió con la Ley Antitabaco de 2010, para señalar que, finalmente, «no ocurrió nada y la hostelería siguió creciendo». También resalta el hecho de que «el 80% de los clientes de bares y cafeterías no son fumadores», por lo que el impacto en la hostelería «será mucho menor del que se está advirtiendo».

Una falsa libertad

Asimismo, el facultativo sostiene que una parte del rechazo hacia la nueva ley antitabaco responde a «intereses económicos y electorales» y añade que las empresas tabacaleras «que se venían frotando las manos ahora están viendo peligrar su negocio». Desde la Sociedad de Medicina y Familia creen que la Consejería de Salud «comparte la misma opinión» que ellos, pero piensan que, al final, «va a tener que cumplir las instrucciones que reciba desde Madrid, porque sobre esta ley se levanta una bandera de la libertad». López se cuestiona «cómo algunos grupos políticos pueden defender esa posición» y critica que «muchos detractores hagan un canto a la libertad y manifiesten que este proyecto de ley se la restringe, cuando es la nicotina, precisamente, la que anula el libre albedrío de las personas», comenta en referencia a cómo quienes consumen estas sustancias se ven atrapadas por la dependencia que en ellas genera.

Asensio López concluye con una advertencia acerca de los riesgos de consumir tabaco: «Uno de cada dos fumadores perderá 20 años de vida», alerta.