Otro revés al biogás en la Región de Murcia: Totana rechaza el interés público y entierra el proyecto

La oposición a las plantas de biogás suma un nuevo capítulo en la Región de Murcia. Tras los proyectos frenados en Santomera, San Javier, Las Torres de Cotillas, Mula y Murcia, el Ayuntamiento de Totana ha dado un paso que complica también la tramitación de la instalación promovida por Naturmet Totana S.L. en el paraje de Raiguero Bajo. La Junta de Gobierno Local ha aprobado por unanimidad un informe desfavorable a la declaración de interés público solicitada para implantar la planta, al concluir que la empresa no acredita de forma suficiente la necesidad territorial del proyecto y que ya existe otra instalación de características similares en una fase mucho más avanzada dentro del municipio.

La decisión municipal llega apenas unas semanas después de que Ecologistas en Acción presentara un extenso escrito de alegaciones cuestionando la ubicación, la justificación urbanística y los riesgos ambientales de la planta, un proyecto concebido para tratar más de 72.000 toneladas anuales de residuos agropecuarios y producir biometano, fertilizantes orgánicos y CO₂ licuado.

El acuerdo aprobado por el Ayuntamiento analiza centenares de alegaciones vecinales y de colectivos sociales, además de los informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente. Aunque un informe urbanístico emitido en abril permitía continuar la tramitación condicionada a numerosas exigencias técnicas, la valoración política sobre el interés público concluye ahora en sentido contrario.

El documento sostiene que la declaración de interés público exige demostrar "de forma inequívoca una demanda o beneficio para el conjunto de la población" del municipio y considera que ese requisito no ha quedado acreditado. En este sentido, señala que no basta con justificar la existencia de una importante cabaña ganadera o la generación de purines en la comarca del Guadalentín para autorizar una nueva instalación de este tipo.

Además, el consistorio recuerda que en el polígono industrial El Salar ya se tramita otra planta de biometano, promovida por Totana Bioenergy S.L., con declaración de impacto ambiental favorable y autorización ambiental integrada, cuya capacidad prevista supera ampliamente la del proyecto de Raiguero Bajo.

A juicio del Ayuntamiento, la documentación presentada no demuestra por qué resulta necesaria una segunda planta en el municipio ni acredita la inexistencia de alternativas en suelo industrial. El expediente concluye que la ubicación elegida responde "más a criterios empresariales que a una necesidad territorial inherente a la actividad", una de las mismas cuestiones que ya habían planteado Ecologistas en Acción en sus alegaciones.

Paraje del Raiguero Bajo en Totana, donde estaba proyectada una planta de biometano con capacidad para gestionar 72.000 toneladas de residuos. / Ecologistas en Acción

Alegaciones vecinales y ecologistas

El acuerdo también rechaza que el informe municipal de compatibilidad urbanística pueda interpretarse como un respaldo definitivo al proyecto. Según precisa el documento, dicho informe estaba sujeto desde el principio a numerosos condicionantes técnicos y administrativos y "no constituye ni sustituye en modo alguno a una licencia urbanística ni a la autorización excepcional de interés público". Asimismo, advierte de que cualquier utilización por parte de la empresa promotora como un aval "favorable" es de su "exclusiva responsabilidad".

Durante la tramitación se registraron varios centenares de alegaciones y numerosas firmas de vecinos contrarios al proyecto. Parte de esas alegaciones fueron estimadas parcialmente. Entre ellas figura la obligación de reforzar las medidas frente a olores, ruido y proliferación de vectores mediante instalaciones cerradas con sistemas de depresión y biofiltros, pantallas acústicas y vegetales, cubrición de balsas y planes específicos de control.

El Ayuntamiento también dio la razón a un propietario colindante al prohibir expresamente que los camiones de la futura planta utilicen un camino privado para acceder a las instalaciones, obligando al promotor a diseñar un acceso alternativo exclusivamente por terrenos públicos o sobre los que disponga de plena disponibilidad jurídica.

La resolución municipal se remitirá ahora a la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio, que deberá adoptar la decisión definitiva sobre la autorización excepcional de interés público.

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De confirmarse este criterio, Totana se sumaría a una lista creciente de proyectos de biogás paralizados en la Región de Murcia. En los últimos meses quedaron descartadas las plantas previstas en San Javier, Santomera, Baños y Mendigo y Las Torres de Cotillas, mientras que Mula acordó no conceder declaraciones de interés público a ninguna iniciativa hasta que exista una regulación específica sobre distancias, seguridad y protección ambiental.