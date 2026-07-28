La Región bate su récord histórico de trabajadores en un segundo trimestre pese a que el paro repunta en 3.000 personas

El mercado laboral sigue al alza en la Región de Murcia, que creó 25.100 empleos durante el segundo trimestre de 2026, alcanzando un récord de 742.100 ocupados para este periodo. La otra cara de la moneda fue que el incremento de la población activa provocó que el paro aumentara en 3.000 personas hasta situarse en 90.200 desempleados, con una tasa del 10,83%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el INE.

El incremento del paro supone un 3,4% más que el trimestre anterior, pero la cifra total es la más baja en un segundo trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre la mayoría de veces en Murcia (21 veces) mientras que ha subido en 4 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2006.

En el segundo trimestre se crearon en Murcia los 25.100 puestos de trabajo (+3,5 por ciento respecto al trimestre anterior) mencionados anteriormente, llevando el total de ocupados a los 742.100 personas que suponen la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 832.300 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 28.100 personas (+3,49 por ciento). En el último año el paro se ha reducido en 1.200 personas (-1,3 por ciento) en la Comunidad y se han creado 45.800 empleos (+6,6), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 44.500 personas (+5,6 por ciento).

Reduce el desempleo en 1.200 personas y crea 45.800 empleos de un año a otro, según la EPA

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino bajó en 4.300 mujeres (-8,3 por ciento), frente a un retroceso del paro masculino de 7.300 parados (-20,4). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 47.200 y la tasa de paro femenino en el 12,44 por ciento. Por su parte, 43.000 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 9,49 por ciento.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Murcia se redujo en 1.100 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 22,06 por ciento.

Por tipo de contratos

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 14.900 personas en el segundo trimestre en la Región y el de temporales se incrementó en 15.500 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 648.400 personas, de los que 528.300 tenían contrato indefinido (el 81,48 por ciento) y 120.100, temporal (el 18,52).

La creación de empleo en el segundo trimestre en Murcia fue mayor en el sector privado, que generó 18.100 puestos de trabajo, un 2,99 por ciento más, hasta un total de 622.500 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 7.100 nuevos empleos, un 6,31 por ciento más que en el trimestre anterior hasta 119.700 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 22.500 personas en el segundo trimestre (+3,59 por ciento) en la comunidad hasta los 649.900 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 2.600 (+2,90 por ciento), hasta sumar 92.200 personas.

Solo Andalucía supera a Murcia en el ranking de autonomías con más desempleados

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 7.300 menos (-17,68 por ciento), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 5.000 más (+16,3); Construcción, 2.200 más (+55); Agricultura, 1.500 más (+26,32); Industria, 1.500 más (+30).

De esta forma, Andalucía (+5.400), la Región de Murcia (+3.000) y Asturias (+900) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 92.600, 47.400 y un 23.200, respectivamente.

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En cuando al empleo, durante el segundo trimestre se crearon puestos de trabajo en todas las comunidades siendo Cataluña (+130.800), Baleares (+108.000) y Andalucía (+63.300), excepto en Canarias en donde la ocupación se redujo en 25.100 personas y en Galicia con un descenso de 6.100 trabajadores.