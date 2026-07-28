Mercado Laboral
El paro sube en Murcia en 3.000 personas mientras desciende en 213.300 en España
La Región de Murcia incrementa el desempleo en 3.000 personas durante el segundo trimestre de 2026, alcanzando una tasa del 10,83 %
EFE
La Región de Murcia cerró el segundo trimestre de 2026 con 90.200 desempleados, 3.000 más que en el trimestre anterior, lo que supone un incremento del 3,41 %, en contraste con la evolución nacional, donde el paro descendió en 213.300 personas, un 7,87 %.
La tasa de desempleo murciana se situó en el 10,83 %, casi un punto por encima de la media española, del 9,87 %, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística.
Murcia ha sido una de las pocas comunidades autónomas en las que aumentó el número de desempleados durante el segundo trimestre. En términos interanuales, sin embargo, el paro descendió en 1.300 personas, un 1,38 %, aunque este retroceso fue inferior al registrado en el conjunto de España, donde el desempleo cayó un 2,26 %.
El incremento del paro se produjo en un trimestre en el que también aumentó el empleo en la comunidad. El número de ocupados alcanzó las 742.100 personas, 25.100 más que en el trimestre anterior, un incremento del 3,5 %, superior al crecimiento medio nacional, del 2,18 %. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el empleo aumentó en 45.800 personas, un 6,58 %, casi triplicando el avance del 2,29 % registrado en España.
La población activa también experimentó un notable crecimiento. La Región contabilizó 832.300 activos, 28.100 más que en el primer trimestre, lo que representa un incremento del 3,49 %, frente al 1,09 % del conjunto del país. En términos anuales, el aumento fue de 44.500 personas, un 5,65 %, muy por encima de la media nacional del 1,82 %.
Como consecuencia de esta evolución, la tasa de actividad alcanzó el 62,02 %, superior al 59,29 % nacional, reflejando una mayor incorporación de población al mercado laboral. Pese a ello, la tasa de paro permaneció por encima de la media española, situándose en el 10,83 %. Por sexos, el desempleo afectó al 9,49 % de los hombres y al 12,44 % de las mujeres, manteniéndose una diferencia cercana a tres puntos entre ambos colectivos.
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