Mula también rechaza, por unanimidad, dos macroplantas de biometano junto al río

La presión social contra las plantas de biogás continúa ganando respaldo institucional en la Región de Murcia. Apenas unas horas después de conocerse el informe desfavorable del Ayuntamiento de Totana a un proyecto similar, el Pleno de Mula ha reforzado su rechazo a dos macroplantas de biometano previstas junto al río Mula, una decisión que la Plataforma Stop Biogás Mula y Comarca interpreta como un respaldo a las reivindicaciones vecinales mantenidas durante los últimos meses.

Con el voto unánime de toda la corporación, el Ayuntamiento de Mula ha informado desfavorablemente la declaración de interés público necesaria para la implantación de dos instalaciones promovidas por Bioseiquer S.L. y Moequia S.L. en el paraje de La Cañada, sobre suelo no urbanizable y junto al río Mula. El Consistorio considera que los proyectos no acreditan el interés público o social exigido para autorizar este tipo de usos excepcionales.

Durante el debate plenario, el concejal de Urbanismo, Francisco Llamazares, sostuvo que el Ayuntamiento no aprecia "el interés social de estas actuaciones, tal y como está ahora mismo planteado, ante los riesgos que puede conllevar a la población". Además, reafirmó el compromiso municipal con los vecinos afectados, la pedanía de El Niño de Mula, la Plataforma Stop Biogás, colectivos sociales y representantes del sector ganadero que participan en la mesa de análisis creada para abordar esta cuestión.

El edil también avanzó que el Ayuntamiento trabaja ya en una modificación del Plan General de Ordenación Municipal para regular las distancias a los núcleos de población y los usos del suelo aplicables a este tipo de instalaciones.

Una de las múltiples concentraciones de la plataforma Stop Biogás contra los proyectos de biogás en ese municipio. / Stop Biogás

Los acuerdos fueron recibidos con satisfacción por la Plataforma Stop Biogás Mula y Comarca, que desde comienzos de 2026 ha convocado numerosas concentraciones ante el Ayuntamiento coincidiendo con la celebración de los plenos municipales. No obstante, el colectivo insiste en que mantendrá la movilización mientras los expedientes permanezcan abiertos.

Su portavoz, Zorionak Meneses, afirmó que la decisión supone "un paso importante", aunque advirtió de que la plataforma no dará por concluida su labor "hasta que finalmente sean archivados todos los proyectos y existan garantías jurídicas que protejan a la ciudadanía frente a este tipo de iniciativas desreguladas y especulativas".

Los informes elevados por el Ayuntamiento distinguen entre la viabilidad urbanística de las instalaciones y la declaración de interés público. Aunque los servicios técnicos concluyen que ambos proyectos cumplen, con carácter general, las condiciones urbanísticas previstas en el Plan General para implantarse en suelo no urbanizable, la corporación entiende que esa circunstancia no basta para justificar una autorización excepcional.

Entre los argumentos esgrimidos figura que las macroplantas no resultan necesarias para gestionar los purines y estiércoles generados por las explotaciones ganaderas del municipio, ni se acredita que aporten un beneficio suficiente para el desarrollo rural o el empleo local. A ello se suma la proximidad de las instalaciones a la pedanía de El Niño de Mula y a parajes habitados como La Secretaria, Codoñas, La Cañada, El Ardel, El Ribazo y Los Chopos, así como el efecto acumulativo derivado de la construcción simultánea de ambas plantas.

El Consistorio recuerda además que la autorización excepcional en suelo no urbanizable constituye una figura de carácter restrictivo, respaldada por jurisprudencia del Tribunal Supremo y por la normativa autonómica, que exige acreditar de forma inequívoca el interés público del proyecto.

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La decisión se produce en un contexto de creciente oposición institucional a este tipo de instalaciones en la Región de Murcia. Este mismo martes trascendió también el informe desfavorable del Ayuntamiento de Totana a otra planta de biometano, al considerar que no había quedado justificada su necesidad territorial y que el municipio ya tramita otra instalación similar con un grado de desarrollo mucho más avanzado. Ambos acuerdos deberán ser valorados ahora por la Consejería competente, encargada de resolver sobre las autorizaciones excepcionales.