La licitación de obra pública en la Región confirma su descalabro en el primer semestre hasta perder 162 millones en solo un año

Un descalabro que se veía venir, teniendo en cuenta los antecedentes de los meses anteriores, y que este lunes quedó finalmente confirmado. La licitación de obra pública en la Región de Murcia cayó casi la mitad (-47%) durante el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Entre enero y junio, las administraciones públicas invirtieron 182,9 millones de euros, frente a los 345 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

La Comunidad ha perdido así más de 162 millones de euros en proyectos licitados en apenas un año, tal y como vienen alertando los constructores murcianos a través de la patronal Frecom. El retroceso contrasta con la evolución del conjunto de España, donde la licitación creció un 14,2% y alcanzó los 17.952,9 millones de euros durante los seis primeros meses del ejercicio, con la Región concentrando únicamente el 1% del total nacional.

En este punto cabe recordar que el dinamismo que se vio durante el pasado año en Murcia se debió en buena parte al impulso económico derivado de la elevada inversión en grandes proyectos de infraestructuras, entre ellos las obras de la llegada del AVE a Murcia y Cartagena, la construcción del Arco Noroeste y otras actuaciones de gran envergadura impulsadas por las distintas administraciones.

El desplome se debe en parte al gran dinamismo que hubo en 2025 con las obras del AVE o del Arco Noroeste

Una de las principales inversiones realizadas a nivel estatal en esta primera parte del año corresponde a la recuperación del yacimiento de San Esteban después de que el Ministerio de Vivienda publicase a finales del pasado mes de junio, con un valor estimado de 27,29 millones de euros y un plazo de ejecución de 38 meses, el proyecto para impulsar el arrabal andalusí de la Arrixaca y la recuperación de la plaza.

Ahora, los últimos datos aportados en el informe de Seopan publicado este lunes sitúan a la Comunidad entre los territorios con menor volumen de obra pública anunciada, solo por encima de La Rioja y Cantabria. Y es que la caída regional es una de las más pronunciadas de España junto a los País Vasco, Navarra o la Comunidad Valenciana, aunque el retroceso murciano supera ampliamente la reducción media registrada por las comunidades que pierden inversión.

La inversión regional, la otra cara de la moneda

En contraste, la evolución de la licitación promovida directamente por el Gobierno regional fue positiva si se analiza lo que llevamos de 2026 respecto al mismo periodo de 2025: la Administración autonómica anunció obras por valor de 48,1 millones de euros entre enero y junio, un 5,6% más que los 45,6 millones del mismo periodo de 2025.

Esta actividad autonómica ha estado muy concentrada en determinados meses después de que el Gobierno murciano licitase 2,2 millones en enero, apenas 397.000 euros en febrero, 6,5 millones en marzo, 10,1 millones en abril, 22,5 millones en mayo y 6,4 millones en junio.

Mayo fue, por tanto, el mes de mayor actividad y concentró cerca de la mitad de toda la licitación autonómica del semestre. En junio, el volumen de contratos anunciados cayó un 71,5% respecto al mes anterior. La media móvil de la licitación del Gobierno murciano se redujo desde los 556,1 millones hasta los 540,4 millones de euros, lo que supone una caída interanual del 2,8%.

Menos actuaciones hidráulicas

El informe de Seopan también apunta la importante reducción de las actuaciones promovidas por las confederaciones hidrográficas y las sociedades estatales de agua en la Región. En concreto, la licitación correspondiente a obras ubicadas en Murcia pasó de 10,7 millones de euros en el primer semestre de 2025 a 6,3 millones en 2026, un 41,4% menos.

Especialmente acusado fue el descenso de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El organismo de cuenca licitó actuaciones por un importe de 1,2 millones de euros, frente a los 7,5 millones del mismo periodo del año anterior (-84%).