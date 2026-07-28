El Gobierno regional reclama al Ministerio plazos y compromisos ante los "incumplimientos ferroviarios" con el AVE y el Corredor Mediterráneo

Más celeridad en la llegada del AVE a Cartagena y Lorca, recuperar la histórica línea Guadix-Baza-Lorca así como la que conectaba Cartagena con Madrid a través de Chinchilla, la ampliación del FEVE y una solución a la estación de Águilas... Fueron parte de las principales reivindicaciones que exigió el Gobierno regional este martes al Ministerio de Transportes que resuelva ante los sucesivos "incumplimientos ferroviarios" que afectan a la Comunidad y que "frenan su desarrollo económico y social".

Así trasladó estas reclamaciones el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, durante la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada en Madrid, donde exigió al Gobierno central que no "margine" a una Región que "no puede seguir acumulando proyectos ferroviarios sin resolver mientras el Ministerio continúa aplazando decisiones que son fundamentales para nuestra competitividad, la cohesión territorial y la movilidad de los ciudadanos".

García Montoro pidió durante el encuentro en la capital "compromisos concretos, calendarios ciertos y la ejecución efectiva de unas infraestructuras que llevan demasiado tiempo esperando".

El consejero recordó que "el Gobierno regional viene reclamando desde hace meses la aceleración de las obras del Corredor Mediterráneo en la Región, especialmente en el tramo de Lorca, que mantiene suspendido el servicio de cercanías con Murcia desde 2021, y en la integración del AVE en Cartagena, donde ni siquiera hay fecha de inicio de obra".

Pide a Transportes la ampliación del FEVE hasta Cabo de Palos y el Mar Menor y mantener la estación de Águilas

En este contexto insistió además en la necesidad de revisar la planificación ferroviaria prevista para la Región de Murcia para evitar que el actual diseño del Corredor Mediterráneo genere un "cuello de botella" que comprometa su capacidad futura. Y recordó que el Gobierno regional y Croem solicitaron la pasada semana al Ministerio una reunión urgente para revisar esta planificación y reclamar la separación de los tráficos de Alta Velocidad, Cercanías y mercancías, en lugar de la plataforma única prevista a partir de San Isidro, al considerar que este modelo relegaría a la Región a una posición de desventaja competitiva respecto al resto del Corredor Mediterráneo.

También reiteró la necesidad de reabrir y modernizar la línea Cartagena-Albacete-Madrid, cerrada para pasajeros desde 2022, al considerar que constituye una infraestructura estratégica para recuperar la conexión directa con la capital del país con el histórico trazado que pasaba por Chinchilla, "reforzar la competitividad del Puerto de Cartagena y mejorar la movilidad de pasajeros y mercancías".

Asimismo, defendió la necesidad de recuperar la línea ferroviaria Guadix-Baza-Lorca y de revisar el estudio con el que el Ministerio descartó su reapertura, después de que un informe de la Universidad de Granada haya cuestionado las conclusiones de aquel análisis.

Lamenta que el nuevo mapa estatal de autobuses deje fuera al Aeropuerto y al Puerto de Cartagena

García Montoro exigió igualmente avances en la modernización y ampliación del FEVE hasta Cabo de Palos y los municipios ribereños del Mar Menor. Recordó que el Gobierno regional, junto al Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Municipios del Campo de Cartagena y del Mar Menor, elaboró y remitió al Ministerio una propuesta técnica para planificar esta actuación y señaló que ahora corresponde al Estado concretar la financiación y el calendario de ejecución. Del mismo modo, reiteró la necesidad de mantener la estación ferroviaria de Águilas en su ubicación actual y preservar su carácter intermodal junto a la estación de autobuses.

El futuro mapa estatal de autobuses no convence

El Ejecutivo autonómico aprovechó la Conferencia Sectorial para cargar también contra el nuevo mapa estatal del transporte regular de viajeros por carretera, al considerar que el diseño planteado por el Ministerio vuelve a dejar a la Región de Murcia "marginada" y en una situación de desventaja. A su juicio, la propuesta reduce la conectividad, recorta servicios y dificulta la movilidad de los usuarios.

Entre las principales críticas figura que los seis corredores que afectan a la Comunidad dejan fuera dos infraestructuras consideradas estratégicas, como el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y el Puerto de Cartagena. Además, el Gobierno regional alerta de una mayor implantación de paradas a demanda, una reducción de frecuencias y la desaparición de conexiones históricas entre municipios limítrofes de distintas comunidades autónomas.

En este sentido, el consejero Jorge García Montoro sostuvo que la planificación del Ministerio "sitúa a la Región de Murcia en una posición de desventaja respecto a otros territorios", al entender que la red proyectada limita la movilidad de ciudadanos y empresas y resta oportunidades para el desarrollo económico.