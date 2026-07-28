La Fremm ya tiene nuevo presidente: Tomás Martínez Pagán liderará la nueva etapa de la patronal del metal

El empresario cartagenero Tomás Martínez Pagán toma las riendas de la Fremm tras proclamarse este martes nuevo presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia: ha conseguido la mayoría de votos en las elecciones a las que también concurría Encarna Ortiz para relevar a Alfonso Hernández Zapata. El hasta ahora vicepresidente de la Federación liderará la patronal del metal que agrupa a más de 2.500 empresas y 53 asociaciones y gremios de toda la Región de Murcia durante los próximos cuatro años.

Su elección culmina un proceso que comenzó el mismo día en que Hernández Zapata anunció que ponía fin a su mandato a finales de junio. Desde aquel momento, una importante parte de la Comisión Ejecutiva de Fremm trasladó a Martínez Pagán la conveniencia de que presentara su candidatura. Aunque reconoció en una reciente entrevista a La Opinión que no estaba entre sus planes asumir este reto tras su jubilación como director corporativo de Mecánicas Bolea, el respaldo recibido en las últimas semanas terminó por convencerle para dar el paso.

"Cuando el presidente decidió dejar el cargo, varios miembros de la Comisión Ejecutiva me transmitieron su confianza para asumir esta responsabilidad. Acepté porque entendí que podía aportar experiencia y contribuir a seguir fortaleciendo Fremm", señaló hace unos días.

Martínez Pagán concurrió a las elecciones respaldado por una amplia mayoría de la Comisión Ejecutiva, que destacó desde el inicio de la campaña su experiencia empresarial, su profundo conocimiento de la Federación, su capacidad de diálogo y su vocación integradora como principales avales para liderar una nueva etapa.

Vicepresidente de Fremm durante los últimos nueve años en representación de Cartagena y su comarca, además de presidente de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Industrial y Naval de la Región de Murcia (Aemin), el nuevo presidente, que formaba parte recientemente de Integralia Energía Instalaciones, ha desarrollado una larga trayectoria vinculada al tejido industrial regional y especialmente al polo industrial y naval de Cartagena.

El empresario cartagenero se ha impuesto en la votación a la otra candidatura de Encarna Ortiz. / Juan Carlos Caval

Ocho compromisos para una nueva etapa

Durante la campaña electoral, Martínez Pagán presentó un programa basado en ocho compromisos con el objetivo de dar continuidad al trabajo desarrollado durante las últimas legislaturas, reforzando al mismo tiempo el papel de Fremm como referente empresarial de la Región.

Entre sus prioridades figura culminar los grandes proyectos ya iniciados por la Federación, fortalecer la relación con las 53 asociaciones que integran la organización, mejorar los servicios que presta a las empresas, acercar el asociacionismo a las nuevas generaciones de empresarios, impulsar la formación profesional, acelerar la digitalización, la inteligencia artificial y la ciberseguridad en el tejido empresarial, defender los intereses del sector y extender la presencia de Fremm por toda la Región bajo el lema de su candidatura: 'Toda la Fremm, toda la Región'.

La formación, uno de los grandes ejes de su mandato

Uno de los principales pilares de su presidencia será impulsar el futuro Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica de Cartagena, un proyecto estratégico promovido por Fremm para dar respuesta a la creciente demanda de profesionales cualificados.

Martínez Pagán ha defendido durante la campaña que este centro debe convertirse en "una auténtica fábrica de talento y de mano de obra cualificada", capaz de atender las necesidades de sectores tradicionales como las instalaciones eléctricas, el frío industrial o la climatización, así como de industrias emergentes vinculadas al hidrógeno verde, la digitalización o la construcción naval.

El nuevo presidente considera que la falta de personal especializado constituye actualmente el principal desafío del sector del metal en la Región de Murcia, pese al elevado volumen de actividad que registran las empresas.

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Asimismo, apuesta por estrechar la colaboración con institutos, centros educativos y de Formación Profesional para atraer a más jóvenes hacia unos oficios que, asegura, ofrecen una elevada empleabilidad y condiciones laborales competitivas. Otro de los ejes de su proyecto, tal y como señaló a este periódico, será reforzar la presencia de las empresas murcianas en sectores estratégicos como la industria de defensa.