Descubren en la Región dos especies de rayas que reescriben la biodiversidad del Mediterráneo

El Mediterráneo sigue guardando secretos incluso en un litoral tan estudiado como el murciano. Entre archivos olvidados, inmersiones recreativas y grabaciones compartidas en redes sociales, un grupo de investigadores ha reconstruido un relato que sitúa a la Región como un enclave privilegiado para comprender la evolución de algunas de las especies más singulares de tiburones y rayas.

Dos investigaciones lideradas por las Universidades de Murcia y Oviedo, junto con las asociaciones Catsharks y Tanit, han confirmado hallazgos de gran relevancia. El primero certifica la presencia de una manta oceánica gigante (Mobula birostris) viva en el Mediterráneo, un hecho inédito hasta ahora. El segundo documenta por primera vez la existencia del chucho negro (Taeniurops grabatus) en el Mediterráneo español, gracias a una fotografía histórica tomada en Cabo de Palos en 1945 y otra imagen obtenida en Portmán en 2018.

La observación de la manta oceánica gigante se produjo en septiembre de 2023, cuando un club de buceo grabó un ejemplar juvenil de unos 2,5 metros cerca de Cabo Tiñoso. El vídeo llegó a las redes sociales y despertó el interés de los científicos, que comprobaron que se trataba de una hembra joven de una especie catalogada ‘En peligro de extinción’. Hasta ahora solo existían referencias de ejemplares muertos o varados en el Mediterráneo.

Juan Antonio Pujol, investigador de la Universidad de Murcia y uno de los autores principales de los trabajos, junto con Víctor Orenes, también de la UMU, subraya que la trascendencia del descubrimiento reside precisamente en ese detalle. «Es la primera cita de un ejemplar vivo en el Mediterráneo. Solo se habían citado varamientos de cadáveres», explica a La Opinión.

Un ejemplar de Mobula birostris observado el 6 de septiembre de 2023 en las proximidades de Cabo Tiñoso. / Q. González/Club de Buceo Caballito Salado

La otra investigación ofrece una historia muy distinta, construida a partir de una imagen olvidada durante décadas. Una fotografía conservada en el Archivo General de la Región permitió identificar un ejemplar de chucho negro capturado en Cabo de Palos en 1945. Aquella pista histórica se completó con otra fotografía obtenida en la bahía de Portmán en 2018, lo que sugiere que esta raya tropical podría mantener desde hace más de setenta años una población muy reducida en aguas murcianas.

El calentamiento del Mediterráneo aparece como uno de los factores que podrían favorecer la llegada de especies propias de aguas tropicales. Pujol matiza, sin embargo, que el proceso es complejo. «No es blanco o negro. Algunas especies autóctonas probablemente irán desapareciendo poco a poco, pero no vamos a perderlas todas», señala.

La posición geográfica de la costa murciana también desempeña un papel decisivo. El investigador explica que la Región constituye una frontera natural entre el mar de Alborán, influido por las corrientes atlánticas procedentes del Estrecho de Gibraltar, y el mar Balear, de características plenamente mediterráneas. Esa transición convierte a cabos como Tiñoso, Palos o Cope en puntos especialmente valiosos para estudiar cómo se transforma la biodiversidad marina.

El factor ciudadano

Los científicos también destacan el papel de la ciudadanía. La grabación del club de buceo y las fotografías que sustentan ambos estudios demuestran el valor de las observaciones realizadas por aficionados. «Si un pescador o un buceador obtiene una imagen, siempre merece la pena compartirla con los especialistas», apunta Pujol, convencido de que muchas especies todavía pasan desapercibidas.

Los trabajos, publicados en las revistas Mediterranean Marine Science y Acta Adriatica, refuerzan además el reconocimiento internacional del litoral murciano, que cuenta con dos Áreas Importantes para Tiburones y Rayas y se consolida como uno de los mejores laboratorios naturales para seguir de cerca la transformación del Mediterráneo.

Fotografía de 1945, con un macho de Taeniurops grabatus, tomada en el pueblo pesquero de Cabo de Palos. / Manuel Rodríguez de Viguri

La imagen que cambió la historia del ‘chucho negro’

Una imagen en blanco y negro guardada durante décadas en el Archivo General de la Región de Murcia ha terminado convirtiéndose en una pieza clave para la investigación científica.

La fotografía, realizada en 1945 por el fotógrafo cartagenero Rodríguez de Viguri en Cabo de Palos, permitió identificar un ejemplar de chucho negro (Taeniurops grabatus), una especie de raya cuya presencia nunca había sido documentada antes en el Mediterráneo español.

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El hallazgo surgió casi por casualidad durante una revisión de fondos históricos realizada por el investigador de la UMU Juan Antonio Pujol. A partir de aquella fotografía, los investigadores reconstruyeron el origen de la captura y pudieron compararla con otra imagen obtenida en Portmán en el año 2018. La separación de más de siete décadas entre ambos registros abre la puerta a que esta discreta raya tropical haya permanecido en aguas murcianas durante mucho más tiempo del que se pensaba.