El calor extremo dispara plagas y costes en el campo murciano

La persistencia de las altas temperaturas empieza a condicionar la campaña agrícola en la Región de Murcia. Las tres principales organizaciones agrarias coinciden en advertir del incremento de las plagas, el aumento de los costes de producción y el estrés que soportan cultivos y explotaciones ganaderas, aunque discrepan sobre el alcance que este episodio de calor extremo está teniendo ya sobre las cosechas.

Asaja Murcia considera que el adelanto del episodio cálido no supone, por ahora, una amenaza generalizada para la producción. La organización sostiene que la mayoría de las campañas evolucionan con normalidad, aunque determinados cultivos requieren un seguimiento más intenso por el estrés térmico. "No debemos generar una alarma innecesaria", afirma su presidente, Juan de Dios Hernández, quien destaca la capacidad de adaptación de los agricultores.

La organización sí muestra una especial preocupación por las consecuencias indirectas del calor. Su secretario general, Alfonso Gálvez, advierte de que la proliferación de plagas como la araña roja, unida a la falta de herramientas fitosanitarias eficaces, está obligando a realizar tratamientos cada vez más costosos, a lo que se suma el encarecimiento de la energía, el agua, la mano de obra y el resto de insumos.

UPA Murcia sostiene, sin embargo, que las temperaturas extremas ya están reduciendo los rendimientos de distintos cultivos. Su secretario de Agricultura, Antonio Moreno, asegura que la fruta de hueso ha perdido calibre por una maduración acelerada y que esa reducción del tamaño comercial se traduce en menos kilos vendidos. "No es una hecatombe, pero sí afecta a la renta agraria y ganadera", explica.

La organización añade que los invernaderos también registran menores producciones y que los cítricos ralentizan su desarrollo cuando los árboles superan determinados umbrales térmicos. "El árbol está en 'stand by' y deja de crecer", explica Moreno, quien recuerda que el calor también incrementa el consumo de agua y energía.

"No es una hecatompe, pero sí afecta a la renta agraria y ganadera", advierte Antonio Moreno de UPA

A este diagnóstico se suma COAG en la Región de Murcia, que describe efectos ya visibles en numerosos cultivos. La organización señala que el estrés térmico frena el crecimiento de los cítricos, provoca defoliación, quemaduras y caída de frutos, al tiempo que dificulta la aplicación de tratamientos fitosanitarios durante el día y obliga a realizarlos de noche para evitar problemas de fitotoxicidad. Además, advierte de que las altas temperaturas aceleran los ciclos biológicos de las plagas y multiplican sus generaciones, mientras las materias activas autorizadas resultan insuficientes para contenerlas.

El calor extremo aumenta las enfermedades de los cultivos / Diseases and pests on the leaves of cucumbers. Studio Photo

En los cultivos hortícolas, COAG explica que el calor está adelantando la maduración del pimiento bajo invernadero y del melón, acortando las campañas de recolección y reduciendo los rendimientos, aunque la elevada demanda de frutas de verano, especialmente de sandía, está permitiendo mantener precios satisfactorios para los productores.

La organización también alerta de daños en los cultivos leñosos. El almendro sufre un intenso estrés hídrico que favorece la aparición del tigre del almendro (insecto pequeño de la familia de las chinches) y reduce el rendimiento del descascarado; el viñedo registra quemaduras en los racimos y un adelanto del envero (momento clave del ciclo de la vid), mientras el olivar comienza a frenar el crecimiento del fruto y podría sufrir pérdidas de cosecha si el episodio cálido se prolonga. En la fruta de hueso, COAG advierte de quemaduras solares, menor calibre, incremento de descartes y una mayor presión de plagas como la mosca de la fruta, el mosquito verde y la araña roja.

Las tres organizaciones coinciden en señalar que el calor favorece la expansión de determinadas plagas. Mientras Asaja pone el acento en la araña roja, UPA añade especies como los trips o el mosquito verde y recuerda que el pulgón prácticamente desaparece durante los episodios más cálidos. COAG, por su parte, advierte de que la rapidez con la que se suceden las generaciones de estos insectos dificulta cada vez más su control.

El impacto también alcanza a la ganadería. UPA explica que los sistemas de climatización pierden eficacia tras semanas consecutivas por encima de los 40 grados, lo que reduce la producción de huevos, ralentiza el engorde y eleva el consumo energético. COAG añade que el estrés térmico disminuye la producción de leche y ralentiza el crecimiento de porcino, aves, corderos y terneros, aunque destaca que la adaptación de la mayoría de las instalaciones mediante sistemas de ventilación y refrigeración está amortiguando parte de esos efectos.

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Pese a este escenario, Asaja mantiene una visión optimista de la campaña 2026-2027 y destaca el esfuerzo de los agricultores por mantener la calidad de las producciones. UPA defiende acelerar la obtención de variedades más resistentes al calor, mientras COAG reclama adaptar los seguros agrarios a un escenario de olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, al considerar que el cambio climático está alterando el calendario productivo y aumentando la exposición de los cultivos a estos episodios extremos.