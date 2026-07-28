Antelo y Virginia Martínez exigen activar el Registro de Agentes Inmobiliarios para dar seguridad al sector y facilitar el acceso a la vivienda

Los diputados José Ángel Antelo y Virginia Martínez, han mantenido una reunión de trabajo con representantes del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) para analizar la grave situación del mercado de la vivienda en la Región de Murcia y avanzar en medidas que aporten seguridad jurídica al sector y faciliten el acceso a una vivienda, especialmente a los jóvenes.

Durante el encuentro, Antelo ha defendido la necesidad de impulsar políticas que aumenten la oferta de viviendas, tanto en venta como en alquiler, frente a aquellas medidas que únicamente intervienen el mercado sin resolver el problema de fondo.

“Queremos dar oportunidades a nuestros jóvenes y a todas aquellas personas que buscan su primera vivienda. Para conseguirlo hace falta más oferta, seguridad jurídica y reglas claras para quienes compran, venden o alquilan una vivienda”, ha señalado.

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la puesta en marcha del Registro de Agentes Inmobiliarios de la Región de Murcia, una herramienta cuyo desarrollo reglamentario lleva años paralizado pese a haber sido incluso sometido a información pública.

Antelo y Virginia Martínez han respaldado la petición del Colegio Oficial para que este reglamento vea definitivamente la luz y permita que únicamente los profesionales debidamente registrados puedan ejercer con todas las garantías.

“Queremos que cualquier ciudadano que entre en una agencia inmobiliaria tenga la tranquilidad de estar tratando con un profesional cualificado y que sus derechos estén plenamente protegidos”, ha afirmado Antelo.

Por su parte, desde el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria han trasladado a los diputados su preocupación por la evolución del mercado de la vivienda y han coincidido en que el principal problema radica en el enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda.

Asimismo, han defendido que la solución no pasa por limitar precios, sino por incrementar el parque de viviendas disponible y reforzar la profesionalización del sector inmobiliario para ofrecer mayores garantías a compradores, vendedores, propietarios e inquilinos.

Ambas partes han acordado seguir trabajando conjuntamente para impulsar iniciativas que permitan desbloquear el reglamento del Registro de Agentes Inmobiliarios y desarrollar nuevas propuestas que contribuyan a mejorar el acceso a la vivienda, reforzar la seguridad jurídica y dignificar la profesión inmobiliaria en la Región de Murcia