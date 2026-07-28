Afiliados y delegados de CCOO tumban por un voto el preacuerdo del convenio regional del metal con Fremm

Afiliados y delegados de Comisiones Obreras del sector del metal han dado la espalda al preacuerdo alcanzado con la patronal regional Fremm para renovar el convenio colectivo, tumbando así el pacto alcanzado el pasado viernes para sacarlo adelante. El sindicato convocó este martes por la mañana una asamblea para someter a votación el preacuerdo laboral en la industria siderometalúrgica regional tras ocho meses de negociación. Y el resultado final no pudo estar más ajustado: no se llegó a ratificar por tan solo un voto de diferencia.

Desde CCOO lamentaron que con este preacuerdo se habían conseguido "avances significativos" como un incremento salarial del 15% para 2026-2029 con cláusula de revisión, además de otros avances en materia de subrogación, plus de astillero, plus de desempeño, plus industrial, mejoras de dietas, pluses de toxicidad, penosidad y peligrosidad y reducción de jornada anual hasta las 1.752 horas. Gerardo Medina, secretario general de la Federación de Industria, expuso que "CCOO respeta la decisión de la militancia en sus reivindicaciones. Recogemos el sentir de la asamblea, como siempre hacemos, y volveremos, una vez más, a la mesa de negociación con mayor legitimidad si cabe".

Todo llega después de que en las últimas horas UGT acusase a CCOO de "traición" por "romper la unidad sindical" y de acordar con la patronal un acuerdo que no gustó en absoluto al sindicato que dirige la secretaria general Paqui Sánchez a nivel autonómico. De hecho, horas antes UGT aseguró en una rueda de prensa que estaba estudiando la impugnación del preacuerdo alcanzado al considerar que supone un "retroceso histórico" en los derechos laborales: "Nosotros no nos vendemos", llegó a decir la secretaria general.

"Nosotros no nos vendemos", llegó a denunciar poco antes de la asamblea la secretaria general de UGT, Paqui Sánchez

UGT volvió a cargar con dureza así tras el comunicado lanzado este lunes contra el contenido del preacuerdo. Sánchez llegó a calificar el pacto de "intolerable" y "denigrante para los trabajadores" y aseguró que el incremento salarial del 15% en cuatro años anunciado por los firmantes "no llegará realmente al bolsillo de los trabajadores" al mantenerse la cláusula de compensación y absorción."Van a seguir cobrando exactamente lo mismo, porque esas subidas salariales serán absorbidas y compensadas por los salarios que ya tienen pactados", dijo.

La incapacidad temporal enciende los ánimos

Otro de los aspectos en los que más ahondó UGT fue en la modificación del complemento por incapacidad temporal (IT), que el sindicato considera el mayor retroceso del acuerdo. Según denunciaron, la limitación del complemento económico puede provocar que muchos trabajadores pierdan parte de sus ingresos tras acumular varias bajas médicas. "Han tocado la incapacidad temporal y no te pagarán el complemento más allá de 150 días, jugando con tu salud y recortando protección cuando más la necesitas", afirmó la secretaria general. "Cuando retrocedemos en un derecho que hemos conquistado a base de sudor, lágrimas y, en muchos casos, sangre, volver a recuperarlo nos va a costar toda la vida", añadió.

En cuanto a estas declaraciones de UGT, Comisiones Obreras apeló a la "responsabilidad y al respeto mutuo". Así, calificar la manera de hacer asamblearia y respetuosa de este sindicato como de "estafa o "traición no hace justicia al intenso trabajo de negociación realizado ni beneficia el clima de confianza que los más de 35.000 trabajadores y trabajadoras del sector merecen".

No obstante, recordaron que CCOO tiene mayoría en la mesa de negociación con un 58% de los miembros, frente al 25% de UGT y el 16% de USO. Para Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO Región de Murcia, "CCOO es una organización que siempre ha tomado sus decisiones a través de un modelo democrático, asambleario y limpio de funcionamiento, donde son los propios delegados y la afiliación quienes validan o corrigen el rumbo de las negociaciones. Se pueden comprender las discrepancias legítimas sobre puntos complejos de la negociación pero, CCOO cree firmemente que el diálogo sereno es el único camino para avanzar".