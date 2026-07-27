Transparencia de la Región de Murcia tramita un 70% más de expedientes con respecto al año anterior

El nuevo órgano de transparencia de la Región de Murcia ha cumplido su primer año completo. En su Informe de Actuación 2025, recoge un importante incremento de la actividad del organismo. Concretamente, aumentaron significativamente las reclamaciones presentadas ante el Comisionado. Durante 2025 se tramitaron 219 expedientes, un 71 % más que el año anterior, la cifra más elevada desde la creación del órgano garante en la Comunidad Autónoma.

Desde Transparencia consideran que este dato "pone de manifiesto que la ciudadanía conoce cada vez mejor que tiene derecho a solicitar información pública y que dispone de un organismo independiente al que acudir cuando considera que ese derecho no ha sido atendido correctamente".

A lo largo del año la Comisión dictó 209 resoluciones, de las que 150 favorecieron el acceso a la información pública. Esto, según dicen, implica que "numerosos ciudadanos obtuvieran finalmente información que inicialmente no les había sido facilitada".

Desde la entidad consideran que el Comisionado, estos datos, se consilida como "el principal instrumento de garantía del derecho de acceso en la Región de Murcia". Por otra parte, "evidencian el impacto real de su actuación sobre el ejercicio efectivo de este derecho".

Desafíos

El informe también busca identificar cuáles son los principales desafíos a los que todavía se enfrenta la transparencia pública. En el 78,5 % de las reclamaciones, el origen del conflicto fue el silencio administrativo, es decir, la falta de respuesta por parte de la administración a las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos dentro del plazo legalmente establecido. Se trata del principal obstáculo detectado durante el ejercicio y de uno de los aspectos sobre los que el Comisionado insiste en seguir trabajando para garantizar una respuesta "más ágil y eficaz por parte de las administraciones públicas".

La experiencia del último año demuestra, de acuerdo con su criterio, además, la utilidad práctica de la institución. Afirman que en un elevado número de expedientes la intervención del Comisionado permitió que las administraciones facilitaran lnformación solicitada, evitando que el ciudadano tuviera que acudir a la vía judicial para ejercer un derecho reconocido por la legislación de transparencia. El organismo actúa así como un mecanismo independiente de garantía que facilita la resolución de conflictos entre la ciudadanía y las administraciones públicas de una forma más rápida y accesible.

Las reclamaciones resueltas durante 2025 abarcaron cuestiones de especial interés público como contratación administrativa, empleo público, urbanismo, medio ambiente, subvenciones, patrimonio público o información económica y presupuestaria. Son materias estrechamente vinculadas con la gestión de los recursos públicos y la rendición de cuentas, cuyo conocimiento, aclaran, "contribuye a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y favorece un mayor control democrático de la actuación administrativa".

Proyectos

Junto a su labor de garantía del derecho de acceso, el Comisionado piensa que durante este primer año han impulsado" iniciativas destinadas a consolidar una cultura de la transparencia en la Región de Murcia". Entre ellas destaca el desarrollo del Sistema de Evaluación de la Publicidad Activa de la Región de Murcia (SEPA_RM), una herramienta pionera que comenzará a aplicarse en 2026 y que "permitirá evaluar de forma homogénea el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las administraciones y entidades públicas", insisten.

Su objetivo final es alcanzar un modelo en el que " la información de interés público esté disponible de manera clara, accesible y actualizada, reduciendo la necesidad de que los ciudadanos tengan que solicitarla expresamente". Anuncian, también, una aplicación informática propia que facilitará tanto la autoevaluación de las administraciones

Noticias relacionadas

En esta línea, ya en el pasado año 2025 se puso en marcha una página web institucional. En esta se desarrollan acciones formativas para empleados públicos y profesionales. El Comisionado afirma haber reforzado la colaboración universidades y otras entidades especializadas.